Elftal van de Week: Kostas Lamprou blinkt uit; Ajacieden op schot

Dinsdag, 15 november 2022 om 15:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:09

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Vrijdag, zondag en maandag werd de vijftiende speelronde afgewerkt. De Graafschap, Heracles Almelo en Jong Ajax deden het daarin statistisch gezien het best, daar zij allen twee spelers afleveren. Ook is er onder meer een eervolle vermelding voor Kostas Lamprou.

De Griekse goalie van Willem II verdedigt deze week het doel, daar hij van alle doelmannen met een clean sheet de meeste reddingen verrichtte (vijf stuks). Met Tristan Dekker, Roshon van Eijma, Rio Hillen en Ruben Roosken ziet hij een viermansdefensie voor zich. Namens Jong Ajax hebben Silvano Vos en Christian Rasmussen en plekje weten te bemachtigen in het Elftal van de Week. Ook De Graafschap is met twee spelers goed vertegenwoordigd. Naast Hillen sprong ook het optreden van Basar Önal in het oog in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong PSV.

Uitgelicht:

Önal is de enige speler die dit seizoen twee keer wist te scoren in één Keuken Kampioen Divisie-duel namens De Graafschap. Eerder lukte hem dat ook al tegen ADO Den Haag in speelronde twaalf. Ook Rasmussen wist twee keer het net te vinden. De Deen was op schot in het doelpuntenspektakel tegen FC Den Bosch (4-4) en evenaarde zijn seizoenstotaal van afgelopen seizoen (zeven treffers). Vos was een van de vier spelers die deze speelronde zowel een doelpunt maakte als een assist gaf. De middenvelder was de jongste van deze groep van vier (zeventien jaar en 243 dagen).

Elftal van de Week: Lamprou (PEC Zwolle); Dekker (VVV-Venlo), Van Eijma (TOP Oss), Hillen (De Graafschap), Roosken (Heracles Almelo); Allouch (Jong AZ), Vos (Jong Ajax), Najah (Telstar); Laursen (Heracles Almelo), Rasmussen (Jong Ajax), Önal (De Graafschap)