Eerste WK-oproep completeert absolute droomweek voor Noa Lang

Vrijdag, 11 november 2022 om 12:29 • Wessel Antes • Laatste update: 12:55

Noa Lang leeft deze week de absolute droom. De 23-jarige buitenspeler is door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen voor het WK in Qatar en staat aan de vooravond van zijn eerste eindtoernooi met Oranje. Hoewel Lang bij Club Brugge een lastig seizoen kent, krijgt hij de voorkeur boven Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma. De vijfvoudig international van het Nederlands elftal was woensdagavond tevens tweemaal trefzeker tijdens de bekerzege van Club bij Patro Eisden. Voor Lang waren dat zijn eerste doelpunten sinds 14 augustus, toen hij eenmaal trefzeker was in de uitwedstrijd bij OH Leuven (0-3 winst).

Ook op persoonlijk vlak beleefde Lang deze week een absolute mijlpaal: de vleugelflitser van Club wordt voor het eerst in zijn leven vader. Na zijn doelpunt tegen Eisden onthulde de daddy to be dat zijn vriendin in verwachting is door met een bal onder zijn shirt en een duim in zijn mond te juichen. Club plaatste het memorabele kiekje vervolgens op Instagram. Lang heeft dus genoeg om naar uit te kijken, te beginnen met het WK in Qatar. Van Gaal liet hem in oktober 2021 debuteren in Oranje. Tot dusver staat Lang op één treffer en één assist voor het Nederlands elftal.