Barcelona kwelt Real Madrid met tweet over Marc-André ter Stegen

Maandag, 7 november 2022 om 23:25 • Laatste update: 23:51

De verrassende nederlaag van Real Madrid op bezoek bij Rayo Vallecano (3-2) is maandagavond ook Barcelona niet ontgaan. De Catalaanse club heeft de koppositie van LaLiga nu definitief in handen en deelt op Twitter een subtiel plaagstootje uit aan de aartsrivaal. "Nummer 1", schrijft Barcelona bij een tweet van een foto van Marc-André ter Stegen, precies geplaatst na het laatste fluitsignaal in Campo de Fútbol de Vallecas.

Real Madrid moet koppositie na totale off-day bij stadsgenoot aan Barça laten

