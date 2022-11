Real Madrid moet koppositie na totale off-day bij stadsgenoot aan Barça laten

Maandag, 7 november 2022 om 22:59 • Wessel Antes • Laatste update: 23:10

Real Madrid is maandagavond op bezoek bij Rayo Vallecano tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen: 3-2. De Koninklijke was simpelweg niet opgewassen tegen Los Vallecanos, die een stuk feller en gretiger oogden. Door de totale off-day van Real staat Barcelona nu alleen aan kop in LaLiga.

Bij Real ontbraken maandag drie sleutelspelers: Karim Benzema (spierblessure), Toni Kroos (schorsing) en Antonio Rüdiger (heupblessure) waren allen niet beschikbaar voor trainer Carlo Ancelotti. Marco Asensio mocht zich daardoor vanaf het eerste fluitsignaal laten zien op de rechterflank, terwijl Rodrygo in de punt van de aanval stond. Op het middenveld keerde Aurelien Tchouaméni terug van een lichte blessure, terwijl bij de thuisploeg Radamel Falcao weer op de bank zat. De gelouterde Colombiaan moest vorige week het uitduel bij Sevilla (0-1 winst) laten schieten.

Real kende een dramatische start bij stadsgenoot Rayo. Na een goede voorzet van linksback Fran García was het Santi Comesana die Thibaut Courtois wist te verschalken met een bekeken inzet. De Koniklijke werd op pijnlijk wijze overklast in Campo de Fútbol de Vallecas, maar wist de schade nog te beperken tot slechts één tegentreffer. Acht minuten voor rust kwam Real langszij toen Asensio op onrechtmatige wijze werd neergehaald in de zestien meter, waarna Luka Modric de strafschop wist te benutten. Vier minuten later knikte Éder Militão de bezoekers al op voorsprong uit een hoekschop van Asensio: 1-2.

Atlijd weer belangrijk met zijn hoofd: ??´?????? ????????????~?? ?? Real Madrid stelt nog voor de rust de zaken op orde, 1-2 ??#ZiggoSport #LaLiga #RayoRealMadrid pic.twitter.com/m5sGZNy7mo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2022

Toch wist Real die voorsprong niet mee te nemen naar de kleedkamer. De thuisploeg toonde karakter en een snoeihard schot van Álvaro García kon niet worden gepareerd door Courtois. Nadat Rodrygo na rust een grote kans miste, werden de problemen voor het elftal van Ancelotti groter. Rayo kreeg een terechte penalty na een handsbal van Dani Carvajal. In eerste instantie wist Courtois de inzet van Óscar Trejo te stoppen, maar uit de herhaling bleek dat Carvajal te vroeg kwam inlopen. De tweede poging van Trejo was de Belgische sluitpost te machtig: 3-2.

Toch wel de 3-2 voor Rayo ?? De penalty moest opnieuw genomen worden door te vroeg uitkomen van Thibaut Courtois ??#ZiggoSport #LaLiga #RayoRealMadrid pic.twitter.com/RscFA1xQGO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2022

In de slotfase, met maar liefst acht minuten extra tijd, werd Real logischerwijs wel dominanter, maar tot de gelijkmaker kwam het niet. Het ontbreken van een echte doelpuntenmaker werd de Spaanse grootmacht fataal. Invaller Mariano Díaz wist geen vuist te maken, terwijl Rodrygo vlak voor tijd nog een gigantische kans verzuimde. Daardoor moet Real nu in achtervolging ten opzichte van Barcelona. De Catalanen gaan na dertien wedstrijden met twee punten meer aan kop in LaLiga. Aanstaande donderdag komt De Koninklijke alweer in actie, wanneer om 21.30 uur een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Cádiz op het programma staat.