Totale gekte in El Gran Derbi: drie keer direct rood na harde aanslagen

Zondag, 6 november 2022 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:12

De wedstrijd in LaLiga tussen Real Betis en Sevilla heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. In het Benito Villamarín gaf het scorebord na ruim negentig minuten voetbal een 1-1 eindstand aan. El Gran Derbi werd gekenmerkt door drie directe rode kaarten, een zeer merkwaardig eigen doelpunt en een fenomenale goal van Nemanja Gudelj.

De eerste rode kaart werd uitgedeeld in de 38ste speelminuut. Aan de rechterkant van het veld kwam Gonzalo Montiel invliegen op de knie van Álex Moreno, waarna José Sánchez in eerste instantie een gele kaart trok. Na het bekijken van de videobeelden rectificeerde de arbiter zijn besluit: direct rood. Real Betis wist vrijwel direct te profiteren van het numerieke overwicht en opende de score. Gudelj punterde de bal tegen Jesús Navas aan en zijn onbewuste inzet kon niet meer worden gepareerd door doelman Yassine Bounou: 0-1.

Nog voor het rustsignaal kwam ook Betis met tien man te staan. Aan de rechterkant van het veld probeerde Alejandro Papu Gómez de bal af te pakken van Nabil Fekir, die vervolgens een elleboog in het gezicht van de Argentijn plantte. Ditmaal gaf Sánchez wel zonder tussenkomst van de videoscheidsrechter een directe rode kaart. Vier minuten na de hervatting greep de arbiter wederom naar zijn kontzak. Rond de middencirkel ging Borja Iglesias hard door op Joan Jordán, die direct naar de grond ging. Hoewel Iglesias nog zijn excuses aanbood, werd hij eveneens met direct rood van het veld gestuurd.

Door beide teams werd er ook in het restant van het tweede bedrijf hard gespeeld en deelde Sánchez nog liefst zeven gele kaarten uit. Aan de stand op het scorebord kwam ook nog verandering. Op circa 28 meter van het vijandige doel legde basiskracht Karim Rekik de bal breed op Gudelj, die schitterend uithaalde en Claudio Bravo kansloos liet: 1-1. De middenvelder probeerde het enkele minuten later nogmaals van afstand, maar met zijn tweede poging trof hij de lat.

En we gaan verder met ???? tegen ????! ?? Nabil Fekir krijgt direct rood voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Papu Gomez ?? #ZiggoSport #LaLiga #ElGranDerbi pic.twitter.com/c0H7CT6qxx

Waar zitten we naar te kijken?! ?? Borja Iglesias is de ?????????? (??) die met direct rood van het veld wordt gestuurd in El Gran Derbi ??#ZiggoSport #LaLiga #ElGranDerbi pic.twitter.com/LkzfLmsThE