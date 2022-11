Hakim Ziyech doet wenkbrauwen fronsen met Ajax-post op Instagram

Zaterdag, 5 november 2022 om 21:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:19

Hakim Ziyech lijkt klaar te zijn met zijn situatie bij Chelsea. De aanvallende middenvelder komt een dag voor de topper tegen Arsenal met een opvallende post op Instagram: een doelpunt van hemzelf uit zijn tijd bij Ajax, uitgerekend tégen Chelsea. Het leidt tot enige commotie op social media, waar onder sommige supporters van the Blues het woord 'respectloos' valt.

Ziyech vertrok in 2020 met grote verwachtingen naar Chelsea, dat minimaal veertig miljoen euro aan Ajax overmaakte voor zijn diensten. Hoewel de Marokkaans international op sommige momenten een glimp van zijn klasse liet zien, kon Ziyech op Stamford Bridge nooit zo excelleren als hij dat in het shirt van Ajax deed. De aanvallende middenvelder postte zaterdag zijn doelpunt uit de memorabele Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax (4-4) in 2019. Ziyech krulde destijds een vrije trap van dicht bij de zijlijn fantastisch binnen.

De post van Ziyech op zijn Instagram Stories.

Afgelopen zomer probeerde Ziyech al weg te komen bij Chelsea. De geboren Drontenaar werd nadrukkelijk gelinkt aan AC Milan en leek eind augustus op huurbasis terug te gaan keren bij Ajax, maar de transfer ketste af vanwege de financiële voorwaarden. Ziyech zal hopen in januari alsnog een vertrek te kunnen bewerkstelligen.

Zijn avontuur bij Chelsea lijkt met de komst van Graham Potter definitief mislukt. Ziyech kwam onder de van Brighton & Hove Albion overgenomen coach in negen wedstrijden tot slechts dertig speelminuten. De offensieve middenvelder keerde in september terug in het nationale elftal van Marokko en treedt met het land op het WK in Qatar aan in Groep F. De Leeuwen van de Atlas nemen het daarin op tegen België, Kroatië en Canada.