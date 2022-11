Arne Slot verklaart verrassende keuze in basisopstelling tegen Lazio

Donderdag, 3 november 2022 om 19:01 • Sam Vreeswijk

Arne Slot heeft voorafgaand aan het Europa League-duel met Lazio toegelicht waarom hij met Igor Paixão in de basis start. De 22-jarige Braziliaan mag het als linksbuiten vanaf de eerste minuut laten zien in De Kuip. Het is de eerste keer dat Paixão in de basis staat tijdens een duel van Feyenoord.

“Igor brengt onvoorspelbaarheid met zich mee”, aldus Slot voor de camera van Veronica. “Het is een speler die diepgang heeft, maar ook wel een speler die de tegenstander pijn kan doen in de één tegen één, als hij in vorm is. En ik denk dat hij dat is. Dat is iets wat een elftal sowieso nodig heeft, maar als je moet winnen is het wel belangrijk dat je ook zo’n speler in het veld hebt staan.”

Voorafgaand aan het duel met Lazio zijn alle scenario’s nog mogelijk voor de Rotterdamse club. Bij een overwinning van twee goals verschil of meer gaat Feyenoord hoe dan ook door naar de knock-outfase van de Europa League. Een zege met één goal verschil kan ook genoeg zijn, maar dan is Feyenoord afhankelijk van het resultaat bij FC Midtjylland tegen Sturm Graz.

Slot heeft er vertrouwen in dat zijn team zal doen wat het moet doen. “We zullen veel beter moeten zijn dan twee maanden geleden (toen Feyenoord met 4-2 verloor in Rome, red.). Maar ik denk ook dat we dat zijn. Toen was het voor heel veel jongens de eerste Europese wedstrijd. Nu is het ook nog maar de zesde, maar ik denk dat we als team wel een stuk verder zijn dan toen”, besluit de oefenmeester.