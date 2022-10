‘Het was heel mooi om te zien hoe een speler als Arjen Robben alles beleeft’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Thomas Poll, de 21-jarige linkspoot van Almere City die zijn jeugdopleiding genoot bij FC Groningen. In het Yanmar Stadion is Poll een vaste waarde in het elftal van trainer Alex Pastoor.

Poll verhuisde op zijn achtste vanuit Amsterdam naar het hoge Noorden. Hij begon met voetballen bij VV Eenrum, maar stapte al snel over naar VV Winsum. “Ik wilde toen al zo hoog mogelijk voetballen. In mijn beginjaren was ik linksbuiten, maar of ik echt opviel weet ik niet eens meer. Wel mocht ik op een gegeven moment meedoen met trainingen van de KNVB. Later mocht ik ook stage lopen bij Groningen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik dat heel gaaf vond.” Groningen zag in Poll meer een linksback en nam hem op die positie aan in de jeugdopleiding.

Hoewel Poll bij Almere inmiddels op verschillende posities inzetbaar is, heeft hij zich bij de Trots van het Noorden kunnen ontwikkelen tot een volwaardige linksback. “Ik denk dat ik mezelf kan omschrijven als een felle linksback die aanvallend ook zijn steentje bijdraagt. Ik moet het hebben van mijn drive en loopvermogen. Ook mijn duelkracht is wel kenmerkend, vind ik. Op het gebied van positioneren zou ik mezelf nog kunnen ontwikkelen. Daarnaast moet mijn pass in de eindfase beter en ik wil gewoon altijd een constante factor zijn in het elftal. Dat zijn dingen waaraan ik moet werken.”

In de Onder 19 van Groningen maakte Poll onderdeel uit van een talentvolle lichting met spelers als Thomas Suslov, Thijs Dallinga (Toulouse FC), Remco Balk (SC Cambuur) en Romano Postema (Roda JC). Het elftal speelde in mei 2019 de bekerfinale tegen een ijzersterk Ajax Onder 19 (1-3 nederlaag). Onder meer Jurriën Timber, Devyne Rensch, Quinten Timber, Kenneth Taylor, Naci Ünüvar en Brian Brobbey stonden op het veld. Taylor werd de grote man van de wedstrijd met twee doelpunten, maar voor het strijdende Groningen was het een dag om nooit meer te vergeten.

Voor Poll, die Sontje Hansen in bedwang moest houden als directe tegenstander, was het een van de mooiste herinneringen aan zijn jaren bij Groningen. “Ik weet nog goed dat we die finale toen in De Euroborg mochten spelen. Dat is natuurlijk geweldig als jongen van zeventien. Helaas verloren we, maar we speelden geen slechte pot. In de Onder 19 hadden we ook een jaar waarin we in de eerste seizoenshelft bijna alles wonnen, waardoor we winterkampioen werden. Met name die twee seizoenen in de Onder 19 zal ik niet snel vergeten.”

Poll in gesprek met Ahmed El Messaoudi tijdens een van zijn eerste wedstrijden in de hoofdmacht van Groningen

In 2020 werd Poll voor zijn individuele prestaties uitgeroepen tot Western Strijder van het Jaar, een prijs die Groningen ieder jaar uitreikt aan een speler die zich op een bijzonder manier ontwikkeld heeft. Even later volgde zijn debuut in de hoofdmacht. “Op woensdag had ik een meeting met de trainer, Danny Buijs, die mij vertelde dat ik op vrijdagavond mocht starten tegen Willem II. Dat was heel bijzonder. Ik weet nog goed dat het een regenachtige avond was met een minuut stilte, waarna het Willem II-publiek helemaal los ging. Zij hebben natuurlijk ook fanatieke supporters, dus dat maakte wel indruk. Helaas verloren we met 3-1, maar ik mocht wel direct negentig minuten blijven staan.”

Zijn debuutshirt prijkt nog altijd in de woonkamer van de linkspoot. “Ik heb nu vier ingelijste shirts in mijn woonkamer hangen. Naast mijn debuutshirt hangt een shirt van mijn eerste thuiswedstrijd bij Groningen. Ook heb ik een shirt van mijn huurperiode bij FC Dordrecht ingelijst en een bekershirt van vorig seizoen met Almere. Als het zo doorgaat moet ik maar een grotere woonkamer nemen, haha!”

In juli 2020 keerde superster Arjen Robben plotseling terug bij Groningen. De 96-voudig international van Oranje was reeds een jaar vertrokken bij Bayern München, maar trok voor een laatste seizoen zijn voetbalschoenen uit de kast om te spelen voor de club waar het allemaal begon. De terugkeer van Robben maakte een grote indruk op buitenstaanders, maar ook bij de club zelf. “Dat was natuurlijk heel gaaf. Je komt aan op de club en Arjen Robben is daar!”

“Dat is iets heel moois om mee te maken. Daar kun je als jonge speler natuurlijk ook wat van oppikken”, aldus Poll. “Hij was altijd bezig. Altijd in de gym en op het veld zag je ook die gedrevenheid nog steeds. Het was een hele mooie ervaring. Ik zal er later altijd op terugkijken dat ik dat heb mogen meemaken. Het was heel mooi om te zien hoe een speler als Arjen Robben alles beleeft.”

Uiteindelijk kwam Poll tot zes officiële wedstrijden in het shirt van Groningen. “Of dat er meer hadden moeten zijn? Dat vind ik lastig. Na mijn eerste twee wedstrijden kwam het coronavirus in Nederland en werd het seizoen onderbroken. Voor mij persoonlijk was dat wel een domper, want het was het begin van mijn carrière. Later kreeg ik nog een paar korte invalbeurten, maar samen met de club besloot ik dat een uitleenbeurt aan Dordrecht beter voor mijn ontwikkeling was.”

Poll speelde in het seizoen 2020/21 achttien wedstrijden op huurbasis voorj FC Dordrecht

Poll heeft nog altijd contact met jongens uit zijn tijd bij Groningen. “Dat zijn eigenlijk vooral jongens die zelf ook uitgevlogen zijn. Met Remco Balk heb ik regelmatig contact. Ook spreek ik Leonel Miguel (Real Sporting de Gijón) en Oussama El Azzouzi (Union Sint-Gillis) af en toe. Iedereen is een eigen weg ingeslagen, maar het is leuk om soms ervaringen met elkaar te delen. Ook omdat die twee nu in België en Spanje voetballen.”

Eind vorig jaar koos Poll, met een definitieve overstap naar Almere, voor een vertrek bij Groningen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus benadrukte bij zijn afscheid dat de linkspoot in de toekomst van toegevoegde waarde zou kunnen zijn bij de club. Groningen heeft daarom nog steeds een terugkoopclausule in het contract van Poll staan. “Met die optie ben ik niet per se meer bezig. Uiteindelijk wil je altijd hogerop, maar of dat bij Groningen is of ergens anders zie ik dan wel weer. Voor nu zit ik op mijn plek hier bij Almere en speel ik vrijwel alles.”

De keuze voor Almere, in augustus 2021, was dan ook bewust. “Bij Groningen had ik er niet echt meer vertrouwen in dat ik veel minuten zou gaan maken, dus stond ik open voor een andere uitdaging. Het heeft weinig zin om telkens invaller te blijven. In de laatste dagen van de transferperiode kwam Almere en hun plan sprak mij heel erg aan. Deze club heeft de ambitie om in de top van de Keuken Kampioen Divisie te spelen en wil graag meedoen om promotie. Zelf speel ik het liefst ook aanvallend voetbal, dus dit was een ideale vervolgstap in mijn carrière.”

Poll na zijn winnende goal tegen Roda JC (2-1) in september van dit jaar

Poll speelde tot dusver al meer dan zestig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, maar zijn ambities reiken verder. “Ik heb nu een half jaar bij Dordrecht gespeeld en heb ook bij Almere al meer dan veertig wedstrijden achter mijn naam staan, waardoor ik wel wat meer ervaring heb inmiddels. Ook voel ik dat wedstrijdritme en iedere wedstrijd spelen echt belangrijk is. Ik merk dat ik op het veld steeds volwassener en constanter ben geworden. Ik kijk regelmatig naar de Eredivisie en ben ervan overtuigd dat ik dat niveau wel aankan. Die stap wil ik op den duur wel maken dus, want het is belangrijk om jezelf te blijven uitdagen.”

Poll is goed begonnen aan zijn tweede seizoen in Almere. “Ik had aan het begin van dit seizoen ook wel meer verwachtingen van mezelf. De fase dat je moet wennen heb je dan ook al gehad. Ik eis van mezelf dat ik goed presteer, maar vind het ook belangrijk dat wij het als club beter doen dan vorig seizoen (veertiende plaats, red.). Dat was wel teleurstellend namelijk. Wij spreken ons bij de club ambitieus uit, maar dan moet je het ook laten zien op het veld. Daar moet ik dan ook aan bijdragen en daar werk ik hard voor.”

Dit seizoen begon Almere met vier nederlagen in de eerste zes wedstrijden. In de maand september herpakte de club zich met een aantal goede resultaten. “Het was niet de ideale seizoenstart en daar hebben we het ook met z’n allen eerlijk over gehad. In de laatste maand zijn de resultaten beter geworden met een aantal knappe overwinningen. Er zijn natuurlijk nog heel veel wedstrijden te spelen dus we hebben nog genoeg kansen om onszelf te bewijzen. Ik weet zeker dat we een mooie eindpositie gaan behalen op de ranglijst.”

Poll na de overwinning van Almere City tegen Jong FC Utrecht (1-2) vorig seizoen

Waar Poll vorig jaar geen enkele keer trefzeker was, staat hij dit seizoen al op drie treffers in totaal. Daar is een simpele verklaring voor. “Ik sta steeds vaker op een andere positie. Afgelopen woensdag tegen TOP Oss in de beker (2-0 winst) speelde ik als linkermiddenvelder. Ook heb ik linksbuiten gespeeld. Pastoor ziet mij niet alleen als linksback. Toevallig scoorde ik tegen Oss wel op het moment dat ik linksback stond, in het laatste half uur. Als je aanvallender staat opgesteld kom je natuurlijk meer in de positie om te scoren. Dan is de kans op een doelpunt groter.”

Poll vindt dat Almere nog altijd voor promotie moet gaan dit seizoen. “Dat is het mooie aan de Keuken Kampioen Divisie. Ook al begin je niet ideaal, kun je altijd nog promoveren. Almere heeft die ambitie een aantal jaar geleden uitgesproken en daar moeten we dan ook iedere wedstrijd voor gaan. Zelf wil ik gewoon doorgaan met waar ik mee bezig ben. Ik ben op de goede weg en moet dat vasthouden. Ik wil een groot aandeel hebben in het succes dat we kunnen gaan boeken als team. Als dit seizoen goed loopt is het wellicht weer tijd voor een volgende stap. Ik ga kijken hoe dat loopt. Wie weet lukt het ons om te promoveren. Met Almere de Eredivisie ingaan lijkt mij geweldig. In de voetballerij is het altijd maar afwachten hoe alles op zijn plek valt.”

