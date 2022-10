MVV herovert tweede plek in Keuken Kampioen Divisie; ook NAC wint

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 21:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:02

MVV Maastricht heeft de felbegeerde tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie heroverd. De Limburgers wonnen in eigen huis met 3-1 van FC Den Bosch. FC Dordrecht nam het tegelijkertijd in eigen huis op tegen NAC Breda. Ondanks goede mogelijkheden voor Dordt gingen de punten mee naar het Rat Verlegh Stadion: 0-3. NAC klimt naar de achtste plek en heeft nu evenveel punten als VVV-Venlo en Almere City, die respectievelijk zevende en achtste staan.

MVV Maastricht - FC Den Bosch 3-1

MVV, toch al bezig aan een weergaloos seizoen, schoot in eigen huis uit de startblokken. De thuisploeg had al een aantal mogelijkheden gemist, toen Jarne Steuckers in de tiende minuut naar binnen sneed om de bal in de verre hoek te schieten: 1-0. MVV miste daarna enorme kansen, onder meer een intikker van Nicky Souren en een vrije schietmogelijkheid voor Mart Remans. Na veertig minuten viel alsnog de tweede treffer voor de Limburgers. Koen Kostons ontving de bal in het zestienmetergebied van Remans en pegelde die hard binnen: 2-0.

Evangelos Patoulidis had de pijn voor Den Bosch vlak voor rust kunnen verzachten, maar miste een-op-een met doelman Romain Matthys. De Brabanders hadden ook in het begin van de tweede helft de overhand. Victor van den Bogert verzorgde na 67 minuten de aansluitingstreffer door uit een hoekschop raak te schieten: 2-1. MVV-goalie Matthys keerde vervolgens bij gigantische kansen voor Den Bosch-spelers Joey Konings en Faris Hammouti. Vlak voor tijd maakte MVV het in de counter af via Steuckers, die de bal ontving van Kostons: 3-1.

FC Dordrecht - NAC Breda 0-3

Na ruim een kwartier spelen kwam NAC bijna op voorsprong. Nadat Liam Bossin de bal wilde wegschieten, kon Jort van der Sande daar tussenkomen. De spits wilde afleggen op Ezechiel Banzuzi, maar daar kon door de verdediging van Dordrecht nog net een stokje voor worden gestoken. Dordrecht stelde daar een schot van Samuele Longo tegenover, dat door Roy Kortsmit gekeerd kon worden. Jaymillio Pinas had de thuisploeg eveneens op voorsprong kunnen zetten na een scherpe counter. Wederom wist Kortsmit zijn ploeg voor een achterstand te behoeden. Namens NAC kon Stef de Wijs na een goed uitgespeelde aanval net niet bij de bal om binnen te tikken. Twee minuten later was het wel raak via Banzuzi. De pas zeventienjarige aanvaller kon de rebound na de inzet van Odysseus Velanas binnenlopen: 0-1.

Na rust was Kortsmit wederom belangrijk. Benjamin Reemst mocht na een voorzet van de rechterkant van een meter of elf van het doel aanleggen. Zijn schot belandde op het hoofd van de doelman van NAC. Ruim twintig minuten voor tijd gooiden de bezoekers ogenschijnlijk het duel in het slot. Een voorzet van De Wijs kwam terecht op het hoofd van Van de Sande, die zijn inzet tegen de touwen zag belanden: 0-2. Aan de andere kant ontbeerde het aan geluk voor Longo. De Italiaanse spits mocht twee keer schieten en raakte in beide gevallen de paal. Een paar minuten later was Van de Sande wederom trefzeker. De aanvaller ontving een fraaie steekpass van Vieiri Kotzebue en rondde vervolgens met een fraaie stift af: 0-3.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 12 9 1 2 17 28 2 MVV Maastricht 12 7 3 2 5 24 3 PEC Zwolle 11 7 2 2 11 23 4 FC Eindhoven 12 6 4 2 7 22 5 Willem II 12 5 4 3 4 19 6 Roda JC Kerkrade 12 5 3 4 3 18 7 VVV-Venlo 11 5 2 4 -3 17 8 Almere City FC 12 5 2 5 0 17 9 NAC Breda 12 5 2 5 -1 17 10 Jong AZ 11 5 1 5 3 16 11 Jong Ajax 11 4 3 4 2 15 12 Telstar 11 4 3 4 -5 15 13 ADO Den Haag 12 4 3 5 -4 15 14 FC Dordrecht 12 4 2 6 -4 14 15 Jong PSV 11 3 4 4 -5 13 16 TOP Oss 12 4 1 7 -2 13 17 De Graafschap 12 3 3 6 -4 12 18 FC Den Bosch 12 4 0 8 -5 12 19 Helmond Sport 11 3 0 8 -7 9 20 Jong FC Utrecht 11 1 3 7 -12 6