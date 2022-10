Franck Ribéry (39) zet per direct een punt achter zijn voetbalcarrière

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 17:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:24

Franck Ribéry heeft per direct een punt achter zijn professionele voetballoopbaan gezet, zo meldt hij op sociale media. De 39-jarige Fransman kampt dit seizoen met een blessure aan zijn knie en heeft daarom besloten dat het tijd is om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Ribéry kwam dit seizoen namens Salernitana nog wel in actie tijdens de openingswedstrijd in de Serie A tegen AS Roma, maar sindsdien hielden zijn knieklachten hem aan de kant. Met name bij Bayern München maakte hij jarenlang furore, waar hij samen met Arjen Robben het gevreesde duo Robbéry vormde.

Het definitieve afscheid van Ribéry komt niet als een verrassing. Begin oktober meldden onder meer Sky Italia en L'Équipe al dat de aankondiging van het pensioen van de vleugelaanvaller niet lang op zich zou laten wachten. Ribéry kwam vorig jaar zomer over van Fiorentina, maar bleef sinds zijn entree bij Salernitana kampen met knieproblemen. Waar hij vorig jaar tot 23 competitiewedstrijden kwam, waarvan zestien als basisspeler, kwam hij dit seizoen alleen tegen Roma in actie. De problemen aan zijn knie hebben hem nu doen besluiten om vroegtijdig een punt te zetten achter zijn carrière. Het contract van Ribéry bij Salernitana liep nog door tot medio 2023. Vermoedelijk zal Ribéry zijn contract bij de Italianen uitdienen als ambassadeur van die club.

The ball stops. The feelings inside me do not. ? Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ? Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ? Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ? Thanks to everyone for this great adventure. ????#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

Op sociale media deelt Ribéry een emotionele afscheidsvideo. "Beste vrienden, beste fans", begint hij. "Ik wilde deze korte video maken om jullie te vertellen dat de tijd voor mij is gekomen om met voetbalpensioen te gaan. Met jullie en jullie support was het mogelijk om van mijn droom de realiteit te maken. Ik bedank jullie uit de grond van mijn hart. Het feit dat ik bijna twintig jaar op hoog niveau kon voetballen en deze carrière heb gehad, komt mede doordat, zelfs tijdens moeilijke tijden, jullie er altijd waren. Jullie hebben mij de kracht gegeven om dit ongelooflijke avontuur te beleven. Maar vandaag, ondanks alle pogingen die ik heb gedaan in de afgelopen drie maanden, is de pijn in mijn knie alleen maar verergerd. De doktoren hebben duidelijk gemaakt dat ik geen andere optie heb dan te stoppen met spelen."

"Dus moet ik mijn carrière als professioneel voetballer beëindigen", vervolgt Ribéry. "Dit is het einde van een prachtig hoofdstuk in mijn leven, maar de tijd is gekomen om 'dank jullie wel' te zeggen aan iedereen zonder wie ik niet zou zijn wie ik ben. Ten eerste mijn familie: zonder jullie zou niets mogelijk zijn geweest. Natuurlijk ook de spelers en trainers met wie ik onvergetelijke momenten heb beleefd en enorme hoogtes heb bereikt." Ribéry spreekt van 'het einde van zijn hoofdstuk als speler', maar niet van het hoofdstuk als 'professional'. "Ik zie jullie snel voor het begin van een nieuw prachtig hoofdstuk. Ik hou van jullie en nogmaals bedankt. Tot snel", besluit hij.

Ribéry begon zijn loopbaan in zijn thuisland bij Boulogne, alvorens hij de shirts van Olympique Alès, Stade Brest en FC Metz droeg. Via Galatasaray en Olympique Marseille kwam hij bij Bayern terecht, waar hij de beste fase uit zijn carrière beleefde. In Beieren won Ribéry nagenoeg alles wat er te winnen viel. Met de Duitse recordkampioen schreef hij in 2013 de Champions League op zijn naam. In datzelfde jaar won Bayern de landstitel, de Europese Super Cup, de wereldbeker voor clubteams en het nationale bekertoernooi. Als bekroning werd Ribéry in Frankrijk uitgeroepen tot Frans voetballer van het jaar. Daarnaast kwam hij in totaal 81 keer uit voor de nationale ploeg, waarin hij goed was voor zestien doelpunten.