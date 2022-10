‘Scouts van Ajax komen vaak kijken, maar er ligt nog geen officiële aanbieding’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 11:14 • Guy Habets • Laatste update: 11:24

Kevin Álvarez staat in de belangstelling van Ajax. De Mexicaanse rechtsback, die onder contract staat bij Pachuca, is volgens technisch directeur Alan Calleja al diverse malen bekeken door scouts van de Amsterdammers. Ajax en Pachuca hebben een samenwerkingsverband en dus zou de regerend landskampioen eenvoudiger zaken kunnen doen met de Mexicaanse club.

Álvarez is 23 jaar oud, geldt als een steunpilaar in de selectie van Pachuca en kon afgelopen zomer al rekenen op interesse uit de Eredivisie. Toen leek PSV zijn volgende bestemming te worden, maar volgens Calleja is Ajax nu serieus voor de rechtsback. Tegenover de Mexicaanse tak van FOX Sports zegt hij dat een transfer in de lucht hangt. "Wie weet speelt hij over een paar maanden wel in Nederland. Ajax bekijkt hem en houdt hem echt in de gaten, net zoals ze dat eerder al deden voor Jorge Sánchez."

Die Mexicaanse rechtervleugelverdediger verruilde Club América eerder al voor Ajax, maar dat wil volgens Calleja niet zeggen dat Pachuca niet ook een speler op die positie aan de Amsterdammers kan verkopen. "Kevin is een jongen die nou eenmaal vaak in de belangstelling staat. Ik moet eerlijk zijn: er ligt nog geen officiële aanbieding, maar de scouts van Ajax komen wel vaak kijken."

Álvarez begon zijn profcarrière bij Pachuca, waarvoor hij begin 2018 zijn debuut maakte. In juli vorig jaar maakte de rechtervleugelverdediger in de oefeninterland tegen Nigeria (4-0 winst) zijn debuut in de nationale ploeg van Mexico. De teller voor Álvarez staat inmiddels op vijf interlandwedstrijden. PSV deed vijf jaar geleden nog zaken met Pachuca, toen Hirving Lozano voor twaalf miljoen euro werd overgenomen. Twee jaar later verkochten de Eindhovenaren de aanvaller voor een recordbedrag van 45 miljoen euro aan Napoli.