VZ 5: Karim Benzema verovert Ballon d'Or; Schreuder kan naar Duitsland

Karim Benzema wint zijn eerste Ballon d’Or na weergaloos seizoen

Karim Benzema heeft zijn allereerste Ballon d’Or gewonnen. De Fransman liet in Parijs onder meer teamgenoot Vinícius Júnior, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Sadio Mané en Kevin De Bruyne achter zich. Het was voor eerst dat de prijs werd uitgereikt op basis van de prestaties in één seizoen. Benzema is de vijfde Fransman, na Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin en Zinédine Zidane, die de Gouden Bal wint. Sané eindigde op de tweede plek, terwijl De Bruyne derde werd.

Gavi troeft Ryan Gravenberch af en legt beslag op Kopa Trophy

Gavi heeft maandagavond tijdens de Ballon d’Or-verkiezing beslag gelegd op de Kopa Trophy. De middenvelder van Barcelona is daarmee de opvolger van ploeggenoot Pedri, die de trofee van France Football voor de beste speler onder de 21 jaar twaalf maanden geleden won. Gavi troef onder meer de eveneens genomineerde Ryan Gravenberch af: laatstgenoemde eindigde op de zesde plek.

Danny Buijs moet al na twaalf wedstrijden het veld ruimen bij KV Mechelen

Danny Buijs moet al na twaalf wedstrijden het veld ruimen bij KV Mechelen. De veertigjarige trainer verloor zijn laatste drie competitieduels en bivakkeert met zijn (ex-)ploeg momenteel op de dertiende plaats in de Jupiler Pro League. Assistent-coach Steven Defour neemt het takenpakket van Buijs voorlopig over. Daarmee komt er een vroegtijdig einde aan het eerste buitenlandse avontuur van de voormalig FC Groningen-trainer.

Schreuder plotseling genoemd als kandidaat voor functie in Bundesliga

VfB Stuttgart zou Alfred Schreuder graag overnemen van Ajax, zo meldt het Duitse sportmagazine Kicker. De nummer veertien van de Bundesliga is na het vertrek van Pellegrino Matarazzo nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer. Hoewel Schreuder pas sinds deze zomer in dienst is bij Ajax en een contract heeft tot medio 2024, denken de Duitsers dat de oefenmeester hoog op het lijstje staat in Stuttgart.

Mbappé doorbreekt stilzwijgen en gaat in op geruchten over vertrekwens

Kylian Mbappé is niet van plan om januari een vertrek bij Paris Saint-Germain te forceren. De Franse media speculeerden afgelopen weekend volop over een vermeende vertrekwens van de steraanvaller uit Parijs, maar deze geruchten werden na afloop van het Ligue 1-duel met Olympique Marseille (1-0 winst) door Mbappé zelf de kop ingedrukt. “Ik heb nooit om mijn vertrek in januari gevraagd.”

