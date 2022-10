VZ 5: Ontwikkelingen rond Simons en Gakpo; Barça lijdt zwaar verlies

Duidelijkheid over PSG-clausule Xavi Simons lijkt slecht nieuws voor PSV

Paris Saint-Germain kan Xavi Simons voor een gelimiteerde transfersom van naar schatting zo’n 10 à 12 miljoen euro terugkopen van PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige middenvelder is de revelatie van het seizoen in Eindhoven, al is het nog maar de vraag of hij na de aankomende transferzomer nog voor PSV speelt.

Díaz kan 2022 grotendeels afschrijven, Dybala moet vrezen voor WK

Luis Díaz en Paulo Dybala van respectievelijk Liverpool en AS Roma staan beiden voor lange tijd aan de kant. Het tweetal raakte afgelopen zondag geblesseerd in de wedstrijd tegen Arsenal (3-2 verlies) en US Lecce (2-1 winst) en zullen allebei meer dan een maand moeten missen. Diaz wordt pas rond kerst weer terug verwacht, terwijl het de vraag is of Dybala op tijd herstelt voor het WK in Qatar.

Gakpo-deal met Leeds op de tocht; aanvaller in verband gebracht met Real

Een winterse overstap van Cody Gakpo naar Leeds United lijkt van de baan, zo meldt The Athletic. Volgens de Britse sportwebsite was PSV in de afgelopen weken dicht bij een akkoord met the Whites. Door zijn sterke seizoensstart zou Gakpo een transfer naar Leeds niet langer zien zitten. De 23-jarige aanvaller hoopt naar verluidt op een absolute topclub, waarbij Real Madrid, Arsenal en Manchester United worden genoemd.

Barça lijdt bijna 100 miljoen verlies; Atlético neemt Griezmann definitief over

Antoine Griezmann maakt definitief de overstap naar Atlético Madrid. Dit hebben zowel de club als Fabrizio Romano maandag bekendgemaakt. De 31-jarige Fransman werd sinds de zomer van 2021 gehuurd van Barça en zou volgend jaar zomer weer terugkeren naar Catalonië. Die terugkeer is door het akkoord nu dus van de baan. Atlético legt volgens Romano twintig miljoen euro op tafel om Griezmann definitief over te nemen. Daar kan door bonussen nog vier miljoen euro bovenop komen. Hij tekent een contract tot medio 2026.

Erik ten Hag ondanks goede start kritisch op wederom trefzekere Antony

Erik ten Hag verlangt nog meer van Antony bij Manchester United, zo zegt de manager van the Red Devils in gesprek met The Athletic. Ten Hag vindt dat de 22-jarige Braziliaan moet werken aan de afwisseling van zijn acties. United-legende Paul Scholes noemde Antony vorige week al ‘een beetje een onetrickpony’. Ten Hag denkt dat Antony een stuk belangrijker kan worden voor United. “We moeten meer van hem verwachten.”

