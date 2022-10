Driessen onthult opmerkelijke reden waarom Schreuder Tadic maar niet wisselt

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 16:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:42

Een gemeenschappelijke zaakwaarnemer is de reden waarom Alfred Schreuder Dusan Tadic maar niet wisselt. Dat beweert Valentijn Driessen in een video-item van De Telegraaf. Driessen denkt dat Milos Malenovic – de zaakwaarnemer van dienst – de onafhankelijkheid van Schreuder richting Tadic aantast, waardoor de Ajax-trainer zich gedwongen voelt zijn captain 'tot in de eeuwigheid' te laten staan.

Na de historische 1-6 afgang van Ajax tegen Napoli dinsdag was Tadic (die met een rode kaart van het veld werd gestuurd) voor velen de gebeten hond. Onder meer analist Theo Janssen stak een tirade af over de Serviër, stellend dat hij 'er geen pepernoot meer van kon'. In een video-item van De Telegraaf vraagt presentator Pim Sedee Driessen naar de casus-Tadic, en de chef voetbal heeft serieuze informatie klaarliggen.

"Schreuder laat Tadic tot in de eeuwigheid staan, omdat zij samen dezelfde zaakwaarnemer hebben, Milos Malenovic", vertelt Driessen. De journalist zet vervolgens openlijk zijn vraagtekens bij de situatie. "Dan ga je je toch afvragen: is er nog een bepaalde onafhankelijkheid richting Tadic? Want hij heeft nul rendement de afgelopen wedstrijden. Je zou je toch moeten gaan afvragen of Brian Brobbey niet in de spits moet en Steven Berghuis op rechts. Tegen Napoli moet hij wel, maar ik ben benieuwd wat Schreuder gaat doen tegen FC Volendam."

Driessen denkt dat ook de status van Tadic in Amsterdam een rol speelt bij zijn ogenschijnlijke onaantastbaarheid. "Het is ook de aanvoerder die jarenlang de kar heeft getrokken. Daar hou je dan een hoop vertrouwen in en blijf je jezelf daaraan vasthouden, zeker als nieuwe trainer. Net zoals hij ook blijft vasthouden aan Daley Blind. Maar daar zijn geen alternatieven voor en voor Tadic wel", aldus Driessen.

Tadic was vorig seizoen nog de meest waardevolle speler van Ajax, maar deze jaargang heeft de routinier veel moeite om op gang te komen. Wel kwam Tadic in Eredivisie-verband al tot zes assists in acht duels; scoren deed hij echter nog niet. Vorig seizoen stokte de teller na 34 speelronden op dertien treffers en negentien assists. Sinds zijn komst naar Amsterdam in de zomer van 2018 was Tadic goed voor 92 goals en 97 assists in 206 duels.