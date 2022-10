Marseille profiteert optimaal van blunder en rode kaart Sporting-doelman Adán

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 21:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:04

Olympique Marseille heeft dinsdagavond vrij eenvoudig afgerekend met Sporting Portugal in Groep D van de Champions League. De Fransen wonnen in eigen huis met 4-1 en boekten daardoor de eerste Champions League-zege van het seizoen. Na de verloren wedstrijden tegen Tottenham Hotspur (2-0) en Eintracht Frankfurt (0-1) is de ploeg van trainer Igor Tudor nu eindelijk van de nul af. Sporting-doelman Antonio Adán vervulde een uiterst ongelukkige hoofdrol in Stade Vélodrome.

De Fransen begonnen met veel nieuwkomers, waaronder Pau López, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Eric Bailly, Chancel Mbemba en Alexis Sánchez, in de basis. Laatstgenoemde kwam deze zomer transfervrij over van Internazionale en scoorde vóór dinsdagavond al vier keer in acht duels voor Marseille. Aan de kant van Sporting mocht Jeremiah St. Juste vanaf de aftrap beginnen. De verdediger, die in Nederland een verleden heeft bij sc Heerenveen en Feyenoord, zit voornamelijk op de bank bij de ploeg van trainer Rúben Amorim.

??????, dat was héél snel! ??

Trincao wordt na 50 seconden door geen enkele verdediger van Marseille aangevallen en kan zo op doel schieten: 0-1 ??#ZiggoSport #UCL #MARSPO pic.twitter.com/FFk61GxNV1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2022

Het was Barcelona-huurling Francisco Trincão die de score voor de Portugezen al na vijftig seconden opende. De verdediging van Marseille ving de vanaf de vleugel naar binnen trekkende aanvaller niet op, waardoor Trincão in de verre hoek raak kon schieten: 0-1. Het was het op één na snelste tegendoelpunt voor een Frans team in de Champions League ooit. Na ruim tien minuten kwam de thuisploeg langszij via Sánchez, die kon profiteren van de niet oplettende Adán. De doelman van Sporting deed te lang over het uitverdedigen en schoot de bal zo tegen de Chileen op, die met wat geluk de 1-1 maakte. Slechts drie minuten later kwam Marseille op voorsprong dankzij Amine Harit. De aanvallende middenvelder knikte een vroege voorzet van Clauss knap langs Adán, die niet goed gepositioneerd stond: 2-1.

Welkom op de ongeluksdag van keeper Antonio Adan ??

De doelman veroorzaakt de eerste 2 goals, en pakt daarna rood door deze domme actie ??#ZiggoSport #UCL #MARSPO pic.twitter.com/oq0oYj3jOd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2022

Kort daarna werd de nachtmerrie van de Spaanse keeper helemaal compleet nadat hij met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Adán zag geen andere optie dan een lange bal van Marseille-doelman López enkele meters buiten het zestienmetergebied weg te slaan, wat scheidsrechter Davide Massa logischerwijs niet onbestraft liet. Marcus Edwards moest vervolgens het veld ruimen voor tweede doelman Franco Israel. De Uruguayaanse keeper ging kort na zijn invalbeurt ook in de fout. Israel kwam te laat uit zijn doel bij een hoekschop van Harit, waar Leonardo Balerdi van profiteerde en binnenkopte: 3-1. Amorim greep in de rust vervolgens hard in bij Sporting en gebruikte zijn resterende vier wissels in één keer. Marseille, dat wat gas terug nam in het tweede bedrijf, kwam niet meer in de problemen en breidde de voorsprong zelfs nog uit naar 4-1. Mbemba nam de laatste treffer voor zijn rekening.