Rafael Benítez staat voor vijfde klus als hoofdtrainer in de Premier League

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 12:26 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:39

Volgens The Telegraph gaat Rafael Benítez voor de vijfde keer aan de slag in de Premier League. Naar verluidt zijn de dagen van Steve Cooper bij hekkensluiter Nottingham Forest geteld en de club wil hem vervangen door de Spaanse coach. Benítez boekte in Engeland vooral successen met Liverpool en Chelsea en stond ook bij Newcastle United en Everton aan het roer. Sinds zijn ontslag bij laatstgenoemde club zat hij zonder werk.

Promovendus Nottingham Forest verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand door meer dan 160 miljoen euro uit te trekken voor nieuwe aanwinsten. Er kwamen in totaal 22 nieuwe spelers naar Nottingham toe, onder wie bekende namen als Morgan Gibbs-White, Renan Lodi, Dean Henderson, Jesse Lingard, Neco Williams en Serge Aurier. Tot op heden leidde dat echter niet tot de gewenste resultaten. Maandagavond werd met 4-0 verloren bij nummer laatst Leicester City en zo droegen zij de rode lantaarn over aan Forest.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De huidige trainer Cooper loodste zijn ploeg vorig seizoen, via de play-offs, naar de Premier League. Voor het eerst in 23 jaar mochten the Tricky Trees zich weer op het allerhoogste niveau laten zien. Op Wembley was een eigen doelpunt van Huddersfield Town genoeg om een terugkeer naar de Premier League af te dwingen. Forest wilde geen flater slaan en zette de ambities kracht bij door veel spelers aan te trekken en met flinke bedragen te smijten.

Nottingham Forest pakte tot nu toe slechts vier punten. Op de tweede speeldag werd thuis nog wel met 1-0 gewonnen van West Ham United en daarna werd er nog een punt gepakt bij Everton. Voor de rest werd er alleen maar verloren. Volgens The Telegraph is Benítez de gedroomde opvolger van Cooper. De directie van Forest is ondanks alle investeringen bang om alsnog te degraderen. Zij zien in Benítez de man die dit kan voorkomen. Mocht zijn komst onhaalbaar blijken, dan maakt Sean Dyche ook nog een kans op de baan. Sinds zijn vertrek bij Burnley heeft hij geen nieuwe club gevonden.