Grote zorgen om Sepp van den Berg bij verliezend Schalke 04

Zondag, 2 oktober 2022 om 20:15 • Wessel Antes • Laatste update: 20:25

Schalke 04 verloor zondag in eigen huis met 2-3 van FC Augsburg, maar na de wedstrijd zijn er vooral zorgen om centrale verdediger Sepp van den Berg. De twintigjarige Nederlander moest zondagavond vlak na rust het veld verlaten met een ogenschijnlijk zware enkelblessure. Van den Berg werd zelfs per brancard het veld afgedragen en is naar het ziekenhuis in Gelsenkirchen gebracht.

De Liverpool-huurling is dit seizoen vaste basisspeler bij Schalke, waar ook Thomas Ouwejan regelmatig mag starten. De middag begon al dramatisch voor de thuisploeg door twee treffers van Augsburg-middenvelder Ermedin Demirovic, die zich een genadig afmaker toonde. Nog voor rust wist Simon Terodde de aansluitingstreffer te maken met een pegel in de kruising: 2-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de 53ste minuut sloeg het noodlot toe voor Van den Berg. Doordat de verdediger een schot van Mergim Berisha wilde blokken, raakte hij geblesseerd aan zijn enkel. De rechtspoot schreeuwde direct van de pijn en werd per brancard het veld afgedragen. Al tijdens de wedstrijd maakte Schalke bekend dat Van den Berg naar het ziekenhuis is gebracht voor verder onderzoek naar de ernst van zijn blessure.

Zonder Van den Berg wist Schalke de gelijkmaker aan te tekenen. Dominick Drexler, die bij de eerste goal nog aangever was, zag zijn inzet via een verdediger van Augsburg langs doelman Rafal Gikiewicz vliegen: 2-2. In de 71ste minuut werd Berisha van het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart, maar met tien man wist Augsburg er alsnog drie punten uit te slepen. Met een knappe kopbal via de paal werd Andre Hahn een kwartier voor tijd de matchwinner, waardoor Schalke naast het verlies van Van den Berg een nederlaag moest slikken.