Van Oevelen voorgedragen als nieuw lid Raad van Commissarissen Ajax

Vrijdag, 30 september 2022 om 18:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:08

Cees van Oevelen wordt het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. De 51-jarige Van Oevelen, die momenteel lid is van de Bestuursraad, een functie die hij opgeeft zodra hij formeel toetreedt tot de RvC, is de beoogde opvolger van Ernst Ligthart. Laatstgenoemde is tien jaar lid van de RvC van Ajax, maar heeft aangegeven zijn aflopende termijn niet te willen verlengen.

Van Oevelen vervulde in de afgelopen jaren meerdere vrijwillige bestuursfuncties bij Ajax, onder meer bij de Ajax Foundation. Het nieuwe lid van de RvC is werkzaam als notaris en managing partner bij de Amsterdamse vestiging van multinational Greenberg Traurig. Ook als voetballer heeft hij een verleden bij de Amsterdammers, daar hij in de jeugd en bij de zaterdagamateurs van Ajax actief was.

Van Oevelen zal op 11 november 2022, wanneer de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsvindt, worden voorgedragen als nieuw lid van de RvC. De beoogde benoemingstermijn van Van Oevelen is vier jaar, van november 2022 tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van november 2026. De huidige RvC van Ajax bestaat uit Leen Meijaard (voorzitter), Annette Mosman, Georgette Schlick, Peter Mensing en dus Ligthart. De rol van de RvC van Ajax is onder meer het controleren van de directie. Afgelopen transferzomer blokkeerde het toezichthoudende orgaan nog de definitieve overstap van Lucas Ocampos naar de ArenA. De 28-jarige aanvaller werd vervolgens voor één seizoen gehuurd van Sevilla. Ook de transfer van de Griekse doelman Odisseas Vlachodimos ging niet door nadat de RvC van de Amsterdammers daar een stokje voor stak.