Magische lob tegen Barça als hoogtepunt: CL-winnaar van 2012 stopt per direct

Donderdag, 29 september 2022 om 16:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:32

Ramires heeft een punt achter zijn professionele voetballoopbaan gezet. Dat meldt de Braziliaan zelf op Instagram. De middenvelder was na zijn vertrek bij Palmeiras eind 2020 clubloos en heeft nu besloten zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Ramires geniet vooral bekendheid door zijn periode bij Chelsea, waarmee hij in 2012 de Champions League won.

Met name zijn doelpunt tegen Barcelona in de return van de halve finale van de Champions League in 2012 zal menig voetballiefhebber nog op het netvlies staan. Met een fraaie chip verschalkte hij toenmalig Barcelona-doelman Víctor Valdés en dat doelpunt leidde er mede toe dat de Champions League dat jaar werd binnengehaald. "Na enige tijd te hebben nagedacht wil ik jullie mededelen dat ik officieel heb besloten mijn loopbaan als profvoetballer te beëindigen", begint de 51-voudig international. "Op dit moment kan ik God alleen maar bedanken voor het feit dat hij me heeft getraind en me naar het hoogste niveau heeft geleid dat de sport te bieden heeft. Veel dank ook aan alle clubs waar ik heb gespeeld."

Na te zijn begonnen bij Joinville Esporte Clube volgde een transfer naar Cruzeiro voor Ramires. Benfica haalde de toen 22-jarige middenvelder in 2009 vervolgens naar Europa. Na avonturen bij Chelsea en Jiangsu Suning, keerde Ramires terug in zijn vaderland om voor Palmeiras te spelen. "Ik zal jullie en de fans altijd in mijn hart dragen", is hij dankbaar naar zijn oud-werkgevers. "Dank ook aan het Braziliaanse voetbalteam, omdat ze me het genoegen hebben gegeven om op twee wereldkampioenschappen te spelen (2010 en 2014, red.). Dat was een droom die uitkwam. Dank ook aan alle teamgenoten, medewerkers, coaches en directeuren waarmee ik heb mogen samenwerken."

Met het pensioen van Ramires is er voor de tweede keer deze week uit het Chelsea-team van 2012 een speler gestopt. Op dinsdag kondigde John Obi Mikel ook al zijn pensioen aan. "Er is een gezegde 'alle goede dingen komen ten einde', en wat betreft mijn professionele loopbaan is die dag nu aangebroken", liet de Nigeriaan dinsdag op zijn Instagram-pagina weten. "Ik kijk met een heel tevreden gevoel terug op de afgelopen twintig jaar. Ik ben gelukkig met de prestaties die ik heb geleverd en de persoon die ik ben geworden. Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder de onvoorwaardelijke hulp van mijn familie, managers, clubs, trainers, ploeggenoten en niet te vergeten de trouwe supporters."