VZ 5: Oranje naar Final Four; Turkije verliest van land met 50.000 inwoners

Maandag, 26 september 2022 om 00:30

Virgil van Dijk kopt Nederland voorbij België en richting Final Four

Het Nederlands elftal heeft zondagavond de Final Four van de Nations League bereikt. De manschappen van Louis van Gaal rekenden in de Johan Cruijff ArenA af met België (1-0) en eindigen daardoor glansrijk bovenaan in Groep A. Het doelpunt kwam op naam van Virgil van Dijk, die uit een hoekschop van Cody Gakpo binnenkopte. De Final Four vindt plaats in juni volgend jaar en wordt gehouden in Nederland.

Oranje op rapport: Pasveer bevestigt kandidatuur, aanvallende onmacht

Het Nederlands elftal heeft zondagavond de Final Four van de Nations League bereikt middels een 1-0 overwinning op België. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Van Gaal geeft alvast een naam prijs: ‘Ik denk dat hij wel meegaat naar het WK’

Louis van Gaal is gematigd tevreden over het optreden van Oranje tegen België. Hoewel het Nederlands elftal dankzij de 1-0 overwinning een plek bemachtigde bij de Final Four van de Nations League, ziet de bondscoach nog voldoende ruimte voor verbetering bij zijn ploeg in aanloop naar het WK in Qatar. Verder geeft de keuzeheer alvast prijs dat doelman Remko Pasveer vrijwel zeker kan rekenen op een plek in de WK-selectie en looft hij Marten de Roon om zijn spel tegen de Rode Duivels.

Turkije gaat ongelooflijk af met nederlaag tegen nummer 125 (!) van de wereld

Turkije heeft zich zondagavond opnieuw geblameerd in de Nations League door met 2-1 te verliezen van de Faeröer Eilanden. De nietige voetbaldwerg wist na rust toe te slaan dankzij doelpunten van Viljourmur Davidsen en Joan Simun Edmundsson. Ondanks een late aansluitingstreffer van Serdar Gurler werd een nederlaag niet voorkomen. Daardoor is deze interlandperiode er een om snel te vergeten voor Al Yildizlilar.

Arjen Robben en Robin van Persie door KNVB benoemd tot bondsridder

Arjen Robben en Robin van Persie zijn zondag door de KNVB benoemd tot bondsridder. De bond deelde het duo oud-internationals de prestigieuze onderscheiding uit voor 'een vertegenwoordiging van het Nederlandse voetbal op een kenmerkende manier'. De onderscheiding van bondsridder is na het erelidmaatschap de hoogste die de KNVB kent. Robben en Van Persie treden zo in de voetsporen van recordinternational Wesley Sneijder, die vier jaar eerder al benoemd werd tot bondsridder.

