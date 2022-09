Adel Taarabt heeft nieuwe club te pakken na contractontbinding bij Benfica

Zondag, 25 september 2022 om 21:09 • Wessel Antes • Laatste update: 22:52

Adel Taarabt gaat aan de slag bij Al-Nasr SC, zo meldt zijn nieuwe club via de officiële kanalen. De 33-jarige middenvelder zag deze week zijn contract bij Benfica ontbonden worden, waardoor de weg vrij lag voor een lucratief avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten. De dertigvoudig international van Marokko begint daarmee aan zijn eerste klus buiten Europa.

Taarabt stond in Lissabon eigenlijk nog onder contract tot medio 2023, maar Benfica gunde hem de overstap naar Al-Nasr. De rechtspoot kwam onder Roger Schmidt overigens geen enkele keer aan bod bij de Portugezen dit seizoen. In totaal speelde Taarabt 129 keer voor Benfica, waarin hij goed was voor twee doelpunten en veertien assists. Zijn nieuwe club staat momenteel zesde in de UAE Pro League.

? Adel Taarabt x Al Nasr ?? pic.twitter.com/ZSuUvSSZhL — AL NASR SC (@ALNasrSC) September 24, 2022

Al-Nasr wordt de achtste club waarvoor Taarabt gaat spelen. Hij debuteerde als profvoetballer bij RC Lens, waarna Tottenham Hotspur hem al snel overnam voor vier miljoen euro. Daarnaast speelde hij in Engeland voor Queens Park Rangers en Fulham. In Italië kwam Taarabt uit voor AC Milan en Genoa. Taarabt wist in Marokko menig voetbalhart te veroveren vanwege zijn vermakelijke speelstijl.

Taarabt is deze week al de tweede bekende naam uit Europa die kiest voor een dienstverband in de Verenigde Arabische Emiraten. Donderdag tekende Kostas Manolas voor twee seizoenen bij koploper Sharjah FC. Eerder deze transferperiode tekenden Paco Alcácer en Miralem Pjanic al bij die club, terwijl voormalig Portugees international Pizzi zijn handtekening zette onder een contract bij Al Wahda FC.