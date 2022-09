VZ 5: Brobbey grapt over zijn truc; Boëtius komt met positief nieuws

Zaterdag, 24 september 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:29

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Verbazing bij Brobbey: ‘Hoe ik de truc bij de 0-1 noem? Truc?’

speelde zich met een mooie passeerbeweging vrij voorafgaand aan de 0-1 van Jong Oranje tegen Jong België (1-2), maar was daar zelf vrij nuchter over: “Ik kreeg een goede dieptepass van Jurgen (Ekkelenkamp, red.) en toen speelde ik de verdediger uit en vervolgens kwam ik één-op-één te staan met de keeper. Hoe ik de truc bij de 0-1 noem? Truc? Ik speelde gewoon de bal naar voren”, is de spits nuchter. Was dit een truc die hij vaker gebruikt? “De truc van Brobbey”, reageerde de Ajacied grappend

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over de truc van Brobbey in het shirt van Jong Oranje

Depay en De Jong naar huis; Van Gaal roept twee vervangers op

Bondscoach Louis van Gaal heeft Brian Brobbey en Ryan Gravenberch alsnog toegevoegd aan de selectie van Oranje. Het duo staat vanavond nog in de basis tijdens de oefeninterland van Jong Oranje tegen Jong België, maar zal daarna direct afreizen naar Nederland voor het Nations League-duel met België van zondagavond in de Johan Cruijff ArenA. Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners hebben de selectie vanwege blessures moeten verlaten.

Lees hier meer over het afvallen van Depay en De Jong bij Oranje

Boëtius toont kenmerkende glimlach en komt met positief nieuws

Jean-Paul Boëtius heeft middels een post op Instagram laten weten dat zijn operatie succesvol verlopen is. Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat tijdens een urologisch onderzoek een tumor was ontdekt in de teelbal van de 28-jarige buitenspeler van Hertha BSC. Tevens bedankt de voormalig Feyenoorder iedereen voor alle opbeurende woorden.

Check hier het dankwoord van Boëtius na de geslaagde operatie

Schreuder gaat niet mee in suggestie over Bergwijn en Brobbey

Schreuder kreeg bij Ajax TV de vraag of Steven Bergwijn beter tot zijn recht komt met Brobbey in de spits. "Nee, dat vind ik niet zo", luidde het duidelijke antwoord van de Ajax-trainer. "Bergwijn heeft thuis tegen Rangers (in de Champions League, red.) gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Je ziet bij ons: er kunnen gewoon veel meer spelers in de basis spelen."

Lees hier de mening van Schreuder over Brobbey, Kudus en Bergwijn

Mathias Pogba: ‘Als u dit bericht leest, ben ik niet meer vrij’

Mathias Pogba heeft vrijdagochtend een reeks tweets naar buiten gebracht waarin hij de beschuldigingen tegen zijn broer Paul opvoert. Dat is gebeurd middels een tweetbot, omdat Mathias al vastzit op verdenking van afpersing van Paul. De ex-spits van Sparta Rotterdam beschuldigt zijn broer andermaal van hekserij en beweert onder meer dat Pauls banden met de onderwereld tot slachtoffers in hun dichte kring hebben geleid.

Lees hier meer over het bizarre verhaal omtrent Mathias en Paul Pogba