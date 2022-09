Virgil van Dijk open over mentaal lastige periode tijdens vormcrisis

Vrijdag, 23 september 2022 om 13:52 • Jordi Tomasowa

Virgil van Dijk erkent dat hij een lastige periode heeft doorgemaakt. De 31-jarige verdediger is sinds zijn overstap van Southampton naar Liverpool altijd een rots in de branding geweest bij de Engelse topclub, maar kreeg begin dit seizoen voor het eerst te maken met hevige kritiek. “Ik weet dat ik beter kon. Ik ben niet naïef, ik weet ook dondersgoed dat ik fouten maak”, aldus van Dijk.

Onder meer na de nederlaag van Liverpool tegen Manchester United (2-1) kreeg Van Dijk flinke kritiek te verwerken van analisten als Jamie Carragher en Gary Neville. Twee weken later beleefde de verdediger een rampavond met Liverpool in de Champions League op bezoek bij Napoli, dat de ploeg van manager Jürgen Klopp op een kansloze 4-1 nederlaag trakteerde. Van Dijk worstelde in het nog prille seizoen lange tijd zichtbaar met zijn vorm. “Met de uitwedstrijd tegen Napoli als dieptepunt, zowel voor de club als mij persoonlijk’’, zegt Van Dijk tegenover het Algemeen Dagblad. “Hopelijk was dat ook een kantelpunt. Later tegen Ajax en nu met Oranje tegen Polen ging het goed. Dat biedt zeker iets op verder te bouwen en vertrouwen uit te putten.”

Van Dijk toont zich schuldbewust en is van mening dat de kritiek op hem destijds terecht was. “Ik weet dat ik beter kon. Ik ben niet naïef, ik weet ook dondersgoed dat ik fouten maak. Dat gebeurt in voetbal, dat weet iedereen. Maar leuk is anders.” De aanvoerder van Oranje erkent dat het mentaal een lastige periode voor hem was. “Ik weet ook dat ik een van de belangrijke spelers ben, bij mijn club en bij Oranje. Die verantwoordelijkheid voel ik ook heel erg. Ik probeer iedere wedstrijd, iedere training, de allerbeste versie van mezelf te laten zien. Maar soms gaat dat even niet zo makkelijk.’’

Klopp eiste van zijn spelers dat Liverpool tegen Ajax (2-1 winst) in de Champions League een reactie zou laten zien. De Engelsen kwamen op Anfield tegen de ploeg van trainer Alfred Schreuder een stuk beter voor de dag en Van Dijk trok zijn goede vorm donderdagavond door in het Nations League-duel met Polen (0-2 winst). “In die week richting de wedstrijd tegen Ajax hebben we echt goed gesproken met elkaar... Dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet meer voor kan komen, een mindere wedstrijd kan altijd. Maar de basis is om allemaal dezelfde focus te hebben.”