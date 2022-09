‘Perez mag dat vinden, maar hij is volgens mij ook wel een pedante man’

Woensdag, 21 september 2022

Mark Diemers raakt niet in de war van de kritiek van Kenneth Perez. De analist van ESPN laat vaak weten geen fan te zijn van de 'maniertjes' van de middenvelder van FC Emmen op het veld, maar Diemers denkt dat de Deen vroeger zelf net zo'n speler was. De spelmaker neemt het Perez ook niet kwalijk.

Perez liet in het verleden vaker optekenen dat hij Diemers, die vaak kapt en draait om ruimte te creëren op het veld, te flegmatiek vindt. Dat heeft de door Feyenoord uitgeleende middenvelder ook meegekregen, zo vertelt hij tijdens Fresia & Milan Parkeren de Bus op ESPN. "Ik weet dat Kenneth dat heel erg heeft en dat is ook prima. Dat mag hij ook vinden, daarvoor is hij analist bij jullie. Vroeger vonden mensen ook wel wat van Kenneth Perez en nu vinden ze wat van Mark Diemers."

Met een glimlach zegt de spelmaker van Emmen dat hij ook wel wat aan te merken heeft op de stijl van analyseren van Perez. "Kenneth is een analist die er verstand van heeft, maar hij heeft volgens mij ook wel zijn maniertjes. Hij is volgens mij ook wel een wat pedante man. Dan mag hij ook wel wat van mij vinden, toch? Misschien lijken we ook wel wat op elkaar. Ik denk dat ik het heel goed met hem zou kunnen vinden, omdat we qua voetbalvisie niet veel met hem verschil."

Met de kritiek die de Deen uit, dat Diemers te vaak kapt en draait met de bal, is de hoofdrolspeler zelf het niet eens. "Je moet kijken wat er uit die maniertjes komt. Mensen zeggen wat over het kappen en draaien, maar dat is ook mijn kwaliteit. Mensen zeggen ook over een Frenkie de Jong dat hij niet zo veel moet dribbelen. Ik wil mezelf niet met hem vergelijken, maar hij doet dat om een overtal te creëren op het veld en ik maak een kapbeweging om iemand anders vrij te zetten. Ik kijk er dus heel anders naar."