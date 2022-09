Portugees zet al op 29-jarige leeftijd definitief punt achter interlandcarrière

Maandag, 19 september 2022 om 19:32 • Wessel Antes

25-voudig international Rafa Silva stelt zich niet langer beschikbaar voor het nationale elftal van Portugal. De 29-jarige smaakmaker van SL Benfica is bezig aan een sterk seizoen en zou normaal gesproken meegaan naar het WK in Qatar. Vanwege persoonlijke redenen wil de pijlsnelle buitenspeler niet langer uitkomen voor de nationale ploeg.

Het is nog niet bekend waarom Silva deze beslissing heeft genomen. Hij maakte sinds zijn debuut in 2014 regelmatig deel uit van Seleção das Quinas. De rechtspoot zat bij de Portugese selectie die in 2016 het EK won. Daarnaast viel Silva een kwartier voor tijd in toen Portugal in 2019 de finale van de Nations League won ten koste van Nederland. In de 25 interlands die hij speelde was Silva nooit trefzeker, wel gaf de buitenspeler vier assists.

In Portugal komt de beslissing van Silva als een verrassing, gezien zijn ijzersterke prestaties in het huidige seizoen bij Benfica. Onder trainer Roger Schmidt is de smaakmaker steevast basisspeler. In de eerste dertien officiële wedstrijden van dit seizoen was Silva goed voor zes doelpunten en vier assists. Silva wordt in eigen land gezien als een ideale invaller, gezien zijn snelheid en passeeracties.

Silva zijn persoonlijke verklaring luidt als volgt: “Vandaag heb ik bondscoach Fernando Santos en de Portugese voetbalbond laten weten dat ik niet meer beschikbaar ben om het nationale team te vertegenwoordigen. Ik geloof dat dit een eerlijke en correcte beslissing is op dit punt in mijn carrière, die zal worden gerespecteerd door iedereen. Ik zal altijd op de eerste rij staan om het team te steunen en ben er zeker van dat het nationale team vreugde zal blijven brengen aan de Portugezen. Ook tijdens het WK van 2022.”