Slot wijzigt niets en houdt vast aan zelfde basis als tegen Sturm Graz

Zondag, 18 september 2022 om 13:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:32

De opstelling van Feyenoord voor de kraker tegen PSV is bekend. Arne Slot heeft weinig reden om te sleutelen aan zijn elftal, daar de Rotterdammers midweeks over Sturm Graz walsten (6-0) in de Europa League. De Feyenoord-trainer kiest er dan ook voor om zijn elftal volledig in tact te laten. Het duel in het Philips Stadion begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Feyenoord zal met vertrouwen toeleven naar het duel met PSV. De ploeg van Slot is voor het eerst in de geschiedenis ongeslagen in acht Eredivisieduels met PSV op rij (vier keer gewonnen, vier keer gelijk). De Rotterdammers zijn daarnaast de enige ploeg die sinds de start van het seizoen 2018/19 op bezoek is geweest bij PSV zonder te verliezen. Feyenoord won zijn laatste zes competitieduels die het buitenshuis speelde en kan voor het eerst sinds 1993 zeven uitwedstrijden op rij winnen in de Eredivisie (toen 9 op rij, het clubrecord).

Bij Feyenoord is Lutsharel Geertruida de grote afwezige. De verdediger annex middenvelder kampt met de ziekte van Pfeiffer, maar heeft zich wel weer gemeld op het trainingsveld. Het duel met PSV komt echter te vroeg. Geertruida gaat zich volgende week melden bij Jong Oranje. Door de afwezigheid van de jeugdinternational staat Marcus Pedersen als rechtsback opgesteld. De linksbackpositie wordt ingevuld door Marcos López. Slot heeft dus besloten om niets te wijzigen aan zijn elftal ten opzichte van de eclatante zege op Sturm Graz.

Slot gaf tijdens de persconferentie te kennen benieuwd te zijn naar hoe zijn ploeg reageert op de zege op de Oostenrijkers. Het duel met PSV ziet hij als een mooi en belangrijk meetmoment. "Daar ben je ontzettend benieuwd naar, omdat PSV een concurrent van ons is. Ik denk dat de onderlinge ontmoetingen in de topvijf wel beslissend gaan zijn in de eindrangschikking, al moeten we het allemaal dan wel voor elkaar krijgen om vreselijk veel punten te halen tegen die andere ploegen."

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, López; Timber, Dilrosun, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Simons; Saibari, Til, Gakpo.