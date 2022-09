Van Nistelrooij verrast met basisplaatsen voor Branthwaite en Til

Zondag, 18 september 2022 om 13:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:45

De opstelling van PSV voor de kraker tegen Feyenoord is bekend. Het elftal van Ruud van Nistelrooij had een rustige aanloop, daar het Europa League-duel met Arsenal midweeks werd afgelast vanwege het overlijden van Queen Elizabeth. Ten opzichte van de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk voert de PSV-coach meerdere wijzigingen door aan zijn elftal. Het duel in het Philips Stadion begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Bij PSV ging het deze week vooral over de onrust in de bestuurskamer. De club besloot de arbeidsovereenkomst van directeur voetbalzaken John de Jong per direct te ontbinden en werd in verband gebracht met Frank Arnesen als diens mogelijke opvolger. Algemeen directeur Marcel Brands gaf te kennen dat De Jong door een gebrek aan vertrouwen vanuit de raad van commissarissen niet langer aan wilde blijven als technisch directeur. De geruchten over Arnesen worden door Brands vooralsnog naar het rijk der fabelen verwezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV zit bovendien sportief gezien in een iets mindere fase. Zo werd er verloren van FC Twente (2-1), gelijkgespeeld tegen Bodø/Glimt (1-1) en vorig weekend nipt gewonnen van RKC Waalwijk (1-0). Van Nistelrooij zal vooral balen van de overvolle ziekenboeg bij PSV. Luuk de Jong, Marco van Ginkel, Olivier Boscagli, Fodé Fofana, Noni Madueke, Mauro Júnior en Fredrik Oppegård zijn allen geblesseerd. Ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk voert Van Nistelrooij meerdere wijzigingen door. Zo zijn er onder meer basisplaatsen voor Jarrad Branthwaite en Guus Til.

Slot wijzigt niets en houdt vast aan zelfde basis als tegen Sturm Graz

Feyenoord begint ongewijzigd aan het duel met PSV. Lees artikel

Branthwaite vormt het hart van de defensie met Armando Obispo, waardoor Jordan Teze naar de rechterkant verhuist. Op het middenveld zijn Ibrahim Sangaré en Joey Veerman de controleurs. Xavi Simons moet als nummer 10 voor de aanvoer naar voren zorgen. De spitspositie wordt verrassend genoeg ingevuld door Til. Vorige week tegen RKC stond Anwar El Ghazi daar, maar hij ontbreekt vanwege lichte spierklachten. De flanken worden bezet door Ismael Saibari (rechts) en Cody Gakpo (links).

Van Nistelrooij had tijdens de persconferentie lovende woorden voor collega trainer Arne Slot. “Ik vond Feyenoord heel goed spelen. De hand van de trainer is zichtbaar in het elftal”, begint hij over de Europese zege op Sturm Graz. “Ze boekten een klinkende zege. We kunnen onze borst natmaken, maar dat wisten we al bij Feyenoord. Ze zijn in vorm en met zo’n zege tank je vertrouwen. Dat nemen ze ook mee richting zondag. Het gaat erom dat wij op ons best zijn. De spelers zijn erop gebrand om dingen beter te doen en een topwedstrijd neer te zetten tegen een heel goed team."

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Simons; Saibari, Til, Gakpo

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, López; Timber, Dilrosun, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi