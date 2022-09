FC Den Bosch is hekkensluiter af na ruime zege in derby op TOP Oss

Zaterdag, 17 september 2022 om 18:38 • Jordi Tomasowa

FC Den Bosch heeft zaterdagmiddag een comfortabele zege in de Keuken Kampioen Divisie geboekt op TOP Oss. In de Vliert liepen de manschappen van trainer Jack de Gier na rust uit naar een overtuigende 4-1 overwinning. Door de zege is FC Den Bosch hekkensluiter af met zes punten uit acht duels, terwijl TOP Oss met zeven punten blijft steken op een veertiende plaats.

De bezoekers wisten de ban al voor rust te breken via Toshio Lake, die vanuit de rebound kon binnenschieten. Den Bosch stelde echter al snel orde op zoeken, toen Anass Ahannach met een afstandsschot van een meter of twintig doelman Thijs Jansen kansloos liet. Beide ploegen dachten vervolgens met een gelijke stand de kleedkamers op te kunnen zoeken tot Joey Konings op slag van rust de 2-1 voor de thuisploeg tegen de touwen kopte.

Den Bosch had in het tweede bedrijf ook het betere van het spel en wist het overwicht na 68 minuten opnieuw in de score uit te drukken. Danny Verbeek zag zijn doelpoging in de verre hoek binnenvallen nadat Jansen het zicht door drukte in zijn zestienmetergebied werd ontnomen. Het slotakkoord kwam een kwartier voor tijd op naam van Ryan Leijten, die na goed voorbereidend werk van Evan Patoulidis overtuigend raak schoot.