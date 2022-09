Ten Hag geeft duidelijk signaal af door routinier opnieuw niet in te schrijven

Donderdag, 15 september 2022 om 11:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:11

Phil Jones lijkt definitief geen toekomst meer te hebben bij Manchester United. Manager Erik ten Hag heeft de dertigjarige verdediger niet ingeschreven voor de Premier League. Eerder ontbrak de naam van Jones ook al op de definitieve spelerslijst van United voor de Europa League.

Met het niet inschrijven voor de Premier League, geeft Ten Hag opnieuw een duidelijk signaal aan Jones af dat hij overbodig is op Old Trafford. De centrumverdediger beschikt over een aflopend contract en zal geen competitieduels meer spelen, tenzij hij in januari wel wordt ingeschreven. Jones maakte in 2011 voor ruim negentien miljoen euro de overstap van Blackburn Rovers naar United, maar speelde de afgelopen twee seizoenen een marginale rol bij the Red Devils. Hij kwam in die periode tot dertien duels, waarvan twee als basisspeler.

Jones moet in de Premier League voorkeur verlenen aan vijf centrale verdedigers. Harry Maguire, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Victor Lindelof en Axel Tuanzebe zijn allen terug te vinden op de 25-koppige spelerslijst. Naast Martínez heeft Ten Hag ook zijn vijf overige aankopen, Antony, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Casemiro en Martin Dúbravka, ingeschreven voor de Premier League.

Jones kwam sinds zijn komst naar Manchester tot 229 officiële duels. Nu hij niet is ingeschreven voor zowel de Premier League als de Europa League, lijkt de kans groot dat hij zijn laatste wedstrijd voor United heeft gespeeld. Jones kan eventueel nog in bekercompetities aan zijn minuten komen, maar Ten Hag bood in het verleden bij Ajax voornamelijk jonge talenten de kans om zich op dit podium te laten zien.

Volgens berichten uit Engelse media is Jones inmiddels ook zijn plek in de kleedkamer van United kwijtgeraakt. Bij the Mancunians won hij in de afgelopen twaalf jaar eenmaal de Premier League en daarnaast kon hij ook de Europa League, FA Cup, League Cup en Community Shield (2x) op zijn palmares bijschrijven.