James Rodríguez voegt nieuwe Europese competitie toe aan cv

Woensdag, 14 september 2022 om 13:27 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:45

James Rodríguez vervolgt zijn loopbaan in bij Olympiacos, zo meldt Fabrizio Romano. De 31-jarige Colombiaan vliegt vandaag naar Griekenland waar hij medisch gekeurd zal worden. Er zou al een mondelinge overeenkomst zijn met zijn huidige club Al-Rayyan over een huurdeal. Eerder dit jaar werd Rodríguez nog ten onrechte in verband gebracht met een overstap naar PSV.

Na LaLiga, de Portugese Primeira Liga, de Premier League, Bundesliga, Ligue 1, de Argentijnse Primera División en de Qatarese Stars League, voegt de Colombiaan met zijn transfer nog een competitie toe aan zijn rijke cv. Tot op heden speelde hij vijftien duels voor Al-Rayyan SC waarin hij vijfmaal trefzeker was een zeven assists gaf. Bij die club staat hij nog tot medio 2024 onder contract. In 2009 werd Rodríguez met zeventien jaar de jongste buitenlander die een doelpunt maakte in Argentinië, dat was namens Banfield. Niet lang daarna, in juli 2010, vertrok hij naar FC Porto dat 5,1 miljoen euro voor hem neertelde.

In 2013 klopte AS Monaco op de deur en de Monegasken betaalden maar liefst 45 miljoen voor hem. De aanvallende middenvelder beleefde zijn meest productieve periodes bij Real Madrid en FC Porto. Voor de Koninklijke speelde hij 125 wedstrijden en kwam hij tot 37 treffers en 42 assists. In zijn tijd bij de Portugezen noteerde hij 32 goals en was hij 42 keer de succesvolle aangever. Zijn speeltijd en productiviteit werden de laatste jaren echter steeds minder. De periodes bij Bayern München als Everton waren niet bijster succesvol en dat leidde tot een verrassende overstap naar Qatar. Nu keert hij dus terug naar Europa.

Eerder dit jaar werd Rodriguez in verband gebracht met een overstap naar PSV, maar dit bleek een onzingerucht. De afgelopen dagen werd er ook gerept over een transfer naar Galatasaray, maar het wordt dus Griekenland voor Rodríguez. Bij Olympiacos komt hij zijn ex-Real Madrid-ploeggenoot Marcelo tegen. De Braziliaan werd eerder deze maand door de Grieken transfervrij vastgelegd, nadat hij ruim vijftien jaar voor de Madrilenen speelde. De back tekende bij de Griekse landskampioen voor een jaar, met een optie op nog een tweede seizoen.