Fans gaan via Ibiza en Mallorca naar Liverpool: ‘Ajacieden zijn creatief’

Dinsdag, 13 september 2022 om 17:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:42

Ajax verkocht alle 2.600 toegangsbewijzen voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Liverpool van dinsdagavond. Het is echter nog de vraag hoeveel supporters daadwerkelijk plaatsnemen in het uitvak op Anfield. Door de enorme wachtrijen op Schiphol zijn namelijk de nodige Ajax-supporters afgehaakt. Anderen zijn juist zeer creatief geweest door via onder meer Ibiza en Oslo richting Liverpool af te reizen voor de tweede Europese wedstrijd van dit seizoen.

Het Algemeen Dagblad meldt dat er op de vroege dinsdagmiddag reeds 1.200 kaarten waren afgehaald door Ajax-supporters in Liverpool. Naast de kaarten voor het uitvak zijn er overigens ook nog driehonderd plaatsen gereserveerd voor genodigden en relaties van sponsors van Ajax. Door de bijzonder lange wachtrijen op Schiphol hebben fans van de Amsterdamse club ook dinsdag de nodige moeite om naar Engeland af te reizen. Dit alles komt door een gebrek aan beveiligers op de luchthaven.

Fabian Nagtzaam, directeur van de officiële supportersvereniging van Ajax, is dinsdag via Manchester in Liverpool terechtgekomen. "Mijn ouders waren maandag 50 jaar getrouwd", zo verklaart hij een en ander in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik ken de verhalen van fans die hun vlucht hebben gemist en er nu alles aan doen om nog hier te komen. Ze zijn in een auto gestapt, nemen de boot of vliegen via de vreemdste omwegen. Uit tegen Liverpool, daar wil iedereen bij zijn. Zeker omdat we hier twee jaar geleden vanwege corona niet welkom waren."

Op de sociale media doen verhalen de ronde van supporters die hun vlucht naar Liverpool hebben gemist, maar desondanks aanwezig zijn bij de Champions League-kraker van dinsdagavond op Anfield. Diverse fans zijn via Ibiza, Mallorca, Milaan en Oslo in Liverpool beland en hebben in sommige gevallen wel drie keer moeten overstappen. "We zien berichten over allerlei alternatieve routes die er worden genomen om er toch bij te zijn", laat een woordvoerder van Ajax dinsdag weten. "Ajacieden zijn creatief. Maar leuk is deze situatie natuurlijk niet. We kijken allemaal enorm uit naar het duel op Anfield, dat twee jaar geleden in een leeg stadion moest worden gespeeld. Liverpool - Ajax is een prachtig affiche dat heel erg leeft onder onze fans."

Dusan Tadic sprak zich maandagavond op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Liverpool al duidelijk uit over de hele kwestie rondom de meegereisde supporters. "Schiphol moet dit oplossen, wij willen onze fans hier bij ons hebben", sprak de aanvoerder van Ajax duidelijke taal op het persmoment. Liverpool en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af op Anfield.