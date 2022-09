VZ 5: Ziyech terug bij Marokko, Diego Costa tekent in Premier League

Dinsdag, 13 september 2022 om 00:00 • Laatste update: 23:52

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Hakim Ziyech keert na ruim een jaar terug in de selectie van Marokko

Hakim Ziyech maakt weer onderdeel uit van de selectie van Marokko. De spelmaker van Chelsea speelde op 12 juni 2021 zijn laatste interland voor de Leeuwen van de Atlas en liet daarna verstek gaan door een ruzie met bondscoach Vahid Halilhodzic, maar na het ontslag van die laatste was de weg vrij voor een terugkeer. Die gaat Ziyech snel maken.

Diego Costa is na beestachtige presentatievideo officieel terug in Engeland

Wolverhampton Wanderers heeft zich versterkt met Diego Costa, zo is te zien op de officiële kanalen van de club. De 33-jarige spits zat sinds januari zonder club en trainde deze week al mee bij de Wolves. Costa, die een contract tekent tot medio 2023, wordt gezien als vervanger van Sasa Kalajdzic. De Oostenrijker scheurde afgelopen zaterdag tegen Southampton (1-0) zijn kruisband.

100-voudig Turks international Arda Turan hangt schoenen aan de wilgen

Arda Turan zet definitief een punt achter zijn indrukwekkende voetbalcarrière, zo laat de 35-jarige Turk weten in een video op zijn YouTube-kanaal. De voormalig vleugelspeler wordt door vele Turken gezien als een ware voetballegende. Turan speelde precies honderd interlands voor Turkije en stond in het afgelopen seizoen onder contract bij Galatasaray, de club waar hij zijn carrière ook begon.

PSV komt met bevestiging: donderdag geen Europees duel met Arsenal

PSV speelt aankomende donderdag niet in de Europa League. De club heeft te horen gekregen van de UEFA dat het duel met Arsenal afgelast is en de wedstrijd wordt verplaatst. Dat heeft alles te maken met het overlijden van koningin Elizabeth, de periode van nationale rouw in Engeland en het gebrek aan beveiligers vanwege de aanstaande begrafenis van de overleden royal.

Naci Ünüvar geeft vier minuten na invalbeurt weergaloze assist met de hak

Trabzonspor is maandagavond onderuitgegaan bij Adana Demirspor. De regerend landskampioen van Turkije ging in blessuretijd onderuit bij Adana Demirspor: 3-2. Na het openingsdoelpunt van Kévin Rodrigues bracht Anastasios Bakasetas Trabzonspor nog op gelijke hoogte, waarna Badou Ndiaye de 2-1 op het bord zette. Vier minuten na de invalbeurt van Ajax-huurling Naci Ünüvar had de technicus een schitterend hakje in huis, dat werd afgemaakt door Umut Bozok. Samet Akaydin besliste het duel in blessuretijd: 3-2.

