VZ 5: Twee noodgevallen bij Barcelona; Amnesty vreest ‘Qatar-achtig WK-bid’

Zondag, 11 september 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Medisch noodgeval bij duel Barcelona zorgt voor geschokte reacties

Op de tribunes bij het duel tussen Cádiz en Barcelona vond een verschrikkelijk incident plaats. Een supporter van de thuisploeg raakte onwel en werd direct gereanimeerd. Jeremías Conan Ledesma, de doelman van Cádiz, verleende assistentie door razendsnel een defibrillator (AED) te brengen naar de medici op de tribune. Sierd de Vos kon melden dat het in ieder geval voorlopig goed ging met de persoon. Daarna beschreef de commentator van Ziggo Sport tot ieders verbazing nóg een medisch noodgeval op dezelfde tribunes.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier over twee medische noodgevallen bij Cádiz - Barcelona

Ajax vermorzelt ook Heerenveen en is klaar voor clash met Liverpool

Ajax heeft zaterdagavond opnieuw een ruime overwinning geboekt. In de eigen Johan Cruijff ArenA had de ploeg van trainer Alfred Schreuder geen kind aan sc Heerenveen: 5-0. Het bal werd geopend door 'Mister 1-0' Davy Klaassen, die voor zijn 23ste openingstreffer zorgde namens Ajax. Mohammed Kudus (tweemaal) scoorde net als woensdag tegen Rangers en zag ook Kenneth Taylor en Brian Brobbey hun doelpunt meepikken. Florian Grillitsch maakte na een uur spelen zijn debuut. Ajax blijft door de zege foutloos en gaat met achttien punten uit zes wedstrijden soeverein aan kop. Heerenveen staat op de zesde plek.

Lees meer over hoe Ajax doordenderde in de Eredivisie.

Barcelona wint mede dankzij doelpuntenmaker Frenkie de Jong

Barcelona kende zaterdagavond weinig problemen op bezoek bij Cádiz: 0-4. De Catalanen wonnen door doelpunten van De Jong, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé en Ansu Fati. Het is voor de ploeg van trainer Xavi alweer de vierde overwinning op rij in LaLiga. Barcelona staat vooralsnog op de eerste plaats, al kan Real Madrid die positie zondag bij een overwinning weer terug claimen.

Lees hier over de wedstrijd tussen Cádiz en Barcelona.

Amnesty houdt hart vast: The Times kondigt bid voor ‘Qatar 2.0’ aan

Saoedi-Arabië gaat zich samen met Griekenland en Egypte kandidaat stellen om het WK van 2030 te organiseren, weet The Times. Het zal volgens de Engelse kwaliteitskrant een kwestie van tijd zijn voordat er een officieel bid wordt ingediend bij de FIFA. Amnesty International heeft zich al fel uitgesproken tegen de plannen. De organisatie vreest voor eenzelfde scenario als met Qatar, waar net als in Saoedi-Arabië ook op een betwistbare manier met mensenrechten wordt omgesprongen.

Lees hier meer over het mogelijke WK-bid van Saoedi-Arabië.

Matthijs de Ligt schlemiel bij morsend Bayern München

Bayern München heeft zaterdag punten verspeeld in de Bundesliga: 2-2. De thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart kon niet in een overwinning worden omgezet wegens een late overtreding van Matthijs de Ligt. De verdediger beging een overtreding op Serhou Guirassy, die de daaropvolgende strafschop zelf benutte. Zodoende speelde de ploeg van Julian Nagelsmann al voor de derde keer dit seizoen gelijk op het hoogste Duitse niveau.

Lees hier in detail hoe het misging voor Bayern.