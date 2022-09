Koningin Máxima ziet toe hoe PSV de hand schudt met Amerikanen

Vrijdag, 9 september 2022 om 14:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:24

PSV en Austin FC hebben de handen ineengeslagen. Ernest Faber, hoofd jeugdopleidingen van de Eindhovenaren, heeft vannacht het contract ondertekend waarmee het officiële partnership tussen beide clubs bekrachtigd werd. Saillant detail: koningin Máxima – die op werkbezoek is in Texas – was bij de gebeurtenis aanwezig.

PSV en Austin hopen niet alleen in zuiver sportieve zin beter van elkaar te worden. Naast het uitwisselen van spelers en trainers zullen de clubs kijken of er ook in organisatorische zin iets te leren valt. Austin is niet de eerste buitenlandse (en zelfs Amerikaanse) club waarmee PSV een samenwerkingsverband aangaat. Afgelopen januari sloten de Eindhovenaren al een officieel partnership met Club Deportivo Guadalajara (in de volksmond bekend als Chivas Guadalajara).

Máxima, die zonder de van een longontsteking herstellende koning Willem-Alexander naar de Verenigde Staten is afgereisd, had lovende woorden over voor Austin FC. "Wat me opvalt is hoe veel connecties er zijn tussen Austin en Nederland", laat de koningin optekenen in een officieel bericht van het Koninklijk Huis. "Niet alleen in het team (voormalig Ajacied Danny Hoesen is spits van de Texanen; de in Nederland geboren Marius Haas is investeerder in de club, red.), maar ook in het stadion. Jullie onverwoestbare veld is het resultaat van een samenwerking met SGL: een Nederlands bedrijf dat begon met het kweken van rozen, maar ontdekte dat zijn kennis over lichtgebruik bij plantengroei ook toegepast kon worden in de sportwereld. En het is geweldig om zulke dichte samenwerking en vriendschap tussen Austin en PSV te zien."

Austin, dat momenteel tweede staat in de Western Conference van de MLS, toont zich eveneens verheugd met de samenwerking. "We zijn enorm opgetogen om samen te gaan werken met een club die wereldwijd zo gerespecteerd wordt als PSV. Samenwerken en het delen van ideeën over spelers- en trainersontwikkeling gaat beide clubs ongetwijfeld voordeel opleveren." Het Eindhovens Dagblad weet dat PSV ook in Hongarije nog op zoek is naar een dergelijke partner. Daarbij denkt de club eraan om ambassadeurs in te zetten; de naam van ex-speler Atiba Hutchinson is in dat verband al gevallen.