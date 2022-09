Fortuna Sittard heeft opvolger van Sjors Ultee bijna binnen

Julio Velázquez wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. De Limburger meldt dat de club dicht bij een overeenkomst is met de veertigjarige Spanjaard. Fortuna ontslag tweeënhalve week geleden Sjors Ultee, waarna het interim-duo Dominik Vergoossen en Jeroen Schepens in de daaropvolgende wedstrijden de honneurs tijdelijk waarnamen.

Waarschijnlijk zitten Vergoossen en Schepens ook komende zaterdag tegen NEC nog op de bank. De kans is groot dat Velázquez de wedstrijd daarna, thuis tegen Excelsior, wel de leiding heeft. De trainer is momenteel clubloos, nadat hij afgelopen seizoen degradatie met Deportivo Alavés niet kon voorkomen en vertrok bij die club. Velázquez begon al jong als trainer, waardoor hij al een flinke lijst clubs achter zijn naam heeft staan.

De eerste serieuze klus in zijn carrière was Villarreal in 2012, dat destijds uitkwam in de Segunda División. In diezelfde competitie had hij daarna ook Real Murcia, Real Betis en Alcorcón onder zijn hoede. Daarnaast werkte hij ook in Italië en Portugal. Zo was hij trainer van Udinese, Belenenses, Vitória Setúbal en Marítimo. Opvallend daarbij is dat Velázquez het van bovengenoemde clubs alleen bij Alcorcón langer dan een jaar volhield.

Na het ontslag van Ultee had technisch manager Sjoerd Ars de voorkeur voor een Nederlandse trainer, terwijl eigenaar Isitan Gün de voorkeur gaf aan een buitenlandse oefenmeester. Gün lijkt met de komst van Velázquez dus inderdaad zijn zin te krijgen. De Spanjaard staat voor een moeilijke opgave in Sittard, daar Fortuna met nul punten uit vijf duels de hekkensluiter in de Eredivisie is.