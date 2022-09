Van Hooijdonk is keihard: ‘Elke bal is verkeerd, PSV heeft geen ruk aan hem’

Donderdag, 8 september 2022 om 20:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Pierre van Hooijdonk is na de eerste helft van de Europa League-wedstrijd van PSV tegen Bodø/Glimt (0-1 bij rust) dodelijk voor Yorbe Vertessen. De analist van ESPN stelt dat de Eindhovenaren 'geen ruk' hebben aan de snelle spits, die voor rust twee grote kansen om zeep hielp. "Hij raakt elke bal verkeerd. Je hebt geen ruk aan hem", aldus Van Hooijdonk.

Vertessen had bij twee momenten kunnen en misschien wel moeten scoren. In eerste instantie leek de Belgische aanvaller in de diepte door te breken, maar tikte hij naast de bal en kon de ver uitgekomen doelman Nikita Haikin redding brengen. Daarna had Vertessen een rebound op een schot van Cody Gakpo voor het intikken, maar produceerde hij op enkele meters van het doel een uiterst zwak rollertje met links, dat naast rolde.

"Het scheelt wel als je een goede spits hebt", zegt Kenneth Perez. "Ik neem het vaak op voor Vertessen, dat ik iets in hem zie, maar hij krijgt twee grote kansen... Wat zou het schelen als de spits in ieder geval de bal even raakt. Ik vond de eerste kans zelfs nog groter dan de tweede. Ik heb het gevoel dat hij net iets sneller moet handelen dan hij eigenlijk kan. Het gaat net iets te snel voor hem."

Van Hooijdonk is nog veel harder voor Vertessen. "Dan kun je snel zijn, maar wat heb je er dan aan? Hier staat hij voor!" De oud-international is geen fan van het type-Vertessen. "Dan preek ik een beetje voor eigen parochie, omdat ik zelf zo traag was als stront door een trechter, maar men kiest wel heel snel voor iemand puur omdat hij snel is. Maar wat is nou het rendement? Cijfers liegen niet. Je nummer 9 is mede verantwoordelijk voor de doelpunten, maar hij is onbetrouwbaar voor PSV."

Volgens Van Hooijdonk is Vertessen onbruikbaar als nummer 9. "Als je aan hem vraagt: 'Wat is jouw positie?' Dan zegt hij: 'Ik ben spits.' Maar een spits die geen doelpunten maakt, wat ben je dan voor spits? Die mag dat niet zeggen. Dan moet je zeggen: 'Ze gebruiken me als spits, omdat ik snel ben. Ik ben eigenlijk helemaal geen spits.'"