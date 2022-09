Gouweleeuw verliest van Boëtius; FSV Mainz wint dankzij vrije trap Martín

Zondag, 4 september 2022 om 19:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:09

FSV Mainz 05 en Hertha BSC hebben zondagmiddag een overwinning geboekt in de Bundesliga. Eerstgenoemde club nadert dankzij de 0-1 winstpartij de top vier, terwijl de ploeg uit Berlijn met 0-2 te sterk was voor FC Augsburg en daarmee de eerste competitieoverwinning van dit seizoen boekte. Aarón Martín van FSV Mainz 05 bezorgde zijn ploeg met een geweldige vrije trap de drie punten.

Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05 0-1

De uitploeg schoot uit de startblokken en was in de eerste tien minuten twee keer bijna trefzeker. Yann Sommer hield zijn ploeg tot tweemaal toe in de wedstrijd door redding te brengen op schoten van Silvan Widmer en Leandro Barreiro. Ook Jonathan Burkardt nam het doel van de Zwitserse doelman onder vuur, maar zijn volley ging net naast. Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach zag zijn schot van dichtbij vervolgens gekeerd worden door Robin Zentner, waardoor 0-0 de ruststand was. De thuisploeg moest kort na rust met tien man verder nadat Ko Itakura met rood moest vertrekken. De vrije trap die daaruit volgde werd vervolgens fantastisch binnengeschoten door Aarón Martín: 0-1.

Free kick banger by Aarón Martín pic.twitter.com/5TbaWbZf64 — ESPN+ (@ESPNPlus) September 4, 2022

FC Augsburg – Hertha BSC 0-2

Jeffrey Gouweleeuw begon in de basis bij de thuisploeg, terwijl Jean-Paul Boëtius een half uur voor tijd zou invallen bij Hertha BSC. De grootste kans van de eerste helft kwam op naam van Mergim Berisha van FC Augsburg. De Duitse aanvaller was dicht bij de openingstreffer, maar raakte met zijn inzet de paal. Chidera Ejuke, ex-speler van sc Heerenveen, schoot tien minuten voor rust bijna raak voor Hertha BSC na een mooie actie. Zijn schot ging maar enkele centimeters naast. Ruim een kwartier na rust kwam Hertha BSC op voorsprong via Dodi Lukebakio. Marvin Plattenhardt bediende de aanvaller met een geweldige voorzet, waarna Lukebakio kon binnenkoppen: 0-1. In de 93ste minuut zette de ploeg uit Berlijn de eindstand op het bord. Davie Selke ging na een counter alleen op keeper Rafal Gikiewicz af en gaf vervolgens de assist op Marco Richter: 0-2.