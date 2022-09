Schreuder: ‘Hij is een echte basisspeler van Ajax, ook al start hij niet altijd’

Zaterdag, 3 september 2022 om 21:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:06

Alfred Schreuder is uitermate tevreden over de manier waarop Mohammed Kudus uiteindelijk is omgegaan met het afketsen van een (huur)transfer naar Everton. De trainer van Ajax gunde de 22-jarige Ghanees tegen SC Cambuur (4-0 winst) 45 speelminuten en is tevreden over zijn spel. "Als je ziet wat hij vandaag brengt: veel tempo en dynamiek", aldus Schreuder bij ESPN.

Schreuder besloot om in de rust van de eenvoudig gewonnen wedstrijd Brian Brobbey naar de kant te halen. Dat had niet te maken met een blessure van de spits. "We hebben het er voor de wedstrijd al over gehad", zegt Schreuder. "Brobbey is na onze wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-3 winst) in de basis gekomen en heeft veel gespeeld. Ik wilde in de rust Kudus brengen en hem in de spits zien. Ik wil ook de andere jongens fit krijgen. Dus het was met name een beslissing voor Kudus. Maar ik wil ook Brobbey fris houden, ook in de wetenschap dat hij vorig seizoen niet zoveel heeft gespeeld en dat we een druk programma krijgen."

Kudus stuurde in de slotdagen van de transferwindow aan op een vertrek bij Ajax en sloeg zelfs een training over. Daarvoor werd hij niet bestraft door Schreuder. "Die jongen heeft een prima voorbereiding gedraaid en Mo is een echte basisspeler van Ajax. Hij speelt dan niet altijd in de basis, maar als je naar de selectie kijkt dan is het gewoon een geweldige speler", aldus Schreuder. "Helaas voor hem, maar goed voor de trainer van Ajax, hebben we heel veel goede spelers. Voor sommige spelers is dat dan lastig, maar iedereen moet zijn rol accepteren."

De absolute sterspeler van Ajax is in korte tijd Steven Bergwijn geworden. De linkervleugelspits maakte de eerste twee goals, waarvan de laatste via een weergaloos afstandsschot. "We prijzen ons heel gelukkig dat die jongen bij Ajax speelt", vertelt Schreuder. "Het is een geweldige speler en een geweldige jongen met een goede drive. Als je kijkt naar de kwaliteit van zijn afwerken, dan is dat wel erg hoog. Ik had niet verwacht dat hij zo goed kon schieten."

Dusan Tadic is inmiddels naar de rechterkant van de aanval verhuisd bij Ajax. Na een matig optreden vorige week tegen FC Utrecht (0-2 winst) speelde de aanvoerder van de Amsterdammers tegen Cambuur beter. "Dusan heeft in zijn tijd bij FC Twente ook gewoon lang vanaf rechts gespeeld", zegt Schreuder, die dan ook vindt dat de Serviër daar prima past. "Het gaat ook om de spelers eromheen. Dusan is natuurlijk een ander type dan Antony, dan moet er meer beweging omheen zijn."