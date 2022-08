‘De mensen blijven heel lang hangen in fouten van de scheidsrechters’

De KNVB organiseert jaarlijks een scheidsrechtersbijeenkomst, waarbij diverse media worden uitgenodigd om het afgelopen jaar te evalueren en geïnformeerd te worden over de nieuwe regels voor het komende seizoen. Verslaggever Kalum van Oudheusden trok naar Zeist om daar bij te zijn en sprak na afloop met scheidsrechtersbaas Dick van Egmond, scheidsrechterstalent en commentator Mark van Rijswijk over het functioneren van de VAR en de ontwikkelingen in het land der arbiters.

Volgens Van Egmond is de bijeenkomst met scheidsrechters en journalisten altijd zeer waardevol. Op die manier kan er meer begrip worden gekweekt voor de situaties waarin scheidsrechters en video-arbiters soms verzeild raken. “Soms moeten we gewoon accepteren dat regels op een bepaalde manier zijn afgesproken. Dan moeten we het er maar mee doen. Mensen blijven heel lang hangen in de fouten die, en dat is echt onvermijdelijk, worden gemaakt. We zeggen hier dan altijd dat iedereen welkom is om te fluiten. Iedereen die het denkt beter te weten en die denkt dat hij geschikt is, mag zich melden.”

In de gesprekken tussen arbiters en pers kwam ook een nieuwe wijziging in de regels aan bod. Erwin Blank, één van de jonge en talentvolle scheidsrechters die hoopt dat hij komend seizoen weer meer meters in de Eredivisie mag maken, legt uit hoe dat zit. “Vlak voor het seizoen is er nog wat gewijzigd omtrent buitenspel. De situaties waarbij je je afvraagt of een speler de bal bewust spelen, zijn veranderd.” Nu zullen dat soort momenten waar een buitenspelsituatie uit voorkomt ook worden afgefloten en is er dus geen sprake meer van een ‘nieuwe situatie’ als de bal zonder intentie gespeeld wordt.

Op de bijeenkomst was ook ESPN-commentator Mark van Rijswijk aanwezig. Hij mocht, samen met collega’s, na de uitleg van de scheidsrechters zelf aan het VAR-scherm gaan zitten om situaties te beoordelen. Op die manier hoopt de KNVB meer begrip bij commentatoren en journalisten te kweken over het scheidsrechtersvak en dat is gelukt. “Het is altijd goed om te beseffen dat er dingen worden teruggekeken waar ik als commentator in het stadion geen weet van heb”, reageert Van Rijswijk. “Zij moeten zien of het een penalty is! Als we daar allemaal begrip voor hebben, zijn we een stap verder.”