Heerenveen en mascotte ‘Heero’ lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 11:21 • Guy Habets • Laatste update: 11:23

Hendrik Pasveer, de man die jarenlang in het mascottepak van 'Heero' rondliep bij sc Heerenveen, stond maandag in de rechtbank tegenover de Friese club. Heerenveen zette Pasveer opzij toen hij tijdens de coronaperiode naar verluidt klaagde over het gebrek aan naleving van de regels en de club zegt zelfs dat de mascotte mensen 'bedreigd' zou hebben. Dat laat Pasveer niet over zijn kant gaan.

Pasveer zette zich al sinds 1996 in voor Heerenveen. Hij begon als schilder van reclameborden en werd later ook medeverantwoordelijk voor al het schilderwerk in en rondom het Abe Lenstra Stadion, maar hij vergaarde vooral bekendheid als 'Heero'. De laatste 22 jaar kroop Pasveer in het mascottepak en daarmee was hij de 'langstzittende' mascotte in Nederland. Toch wilde de Friese club van hem af. Als medewerker werd Pasveer op non-actief gezet en ook als vrijwilliger is hij niet meer welkom. Het clubicoon laat het er echter niet bij zitten.

Stephan de Vries, die Pasveer vertegenwoordigt, zegt dat Heerenveen zijn cliënt verwijt dat hij mensen binnen de club zou hebben bedreigd. "Maar dat wordt nadrukkelijk betwist door mijn cliënt", zegt de advocaat tegen het Algemeen Dagblad. Pasveer zou tijdens de coronacrisis bij Heerenveen kenbaar hebben willen maken dat veel mensen zich niet aan de geldende regels hielden. Zo waren er bijvoorbeeld veel personen zonder geldige QR-code in het stadion en dat vond de man in het mascottepak maar niets. Toen 'Heero' daar iets van wilde zeggen, kreeg hij juist zelf de wind van voren.

In een opgenomen gesprek is te horen hoe Pasveer toegesnauwd kreeg dat hij 'zijn bek moest houden en gewoon moest gaan schilderen'. Heerenveen stelt echter dat juist de mascotte mensen bedreigd zou hebben en de stap naar de rechter was, ook na een onsuccesvolle bemiddelingsperiode, onvermijdelijk. "In essentie is het een prima medewerker, die zich altijd met passie en plezier heeft ingezet", reageert algemeen directeur Cees Roozemond. "Maar de bedreigingen die volgens ons wel degelijk hebben plaatsgevonden, vinden wij echt een brug te ver."

Roozemond stelt dat het, door alles wat er is voorgevallen, onmogelijk is dat Pasveer ooit nog terugkeert bij de club. Overigens ontkent Heerenveen dat het in en rondom het Abe Lenstra Stadion niet zo nauw genomen werd met de coronaregels. De rechter zal op 14 september uitspraak doen in de zaak die maandag voorkwam.