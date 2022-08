FC Twente heeft geen kind aan Fortuna Sittard; grote zorgen om Zerrouki

Zondag, 14 augustus 2022 om 16:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:35

FC Twente heeft de tweede overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Ron Jans had in de eigen Grolsch Veste geen kind aan Fortuna Sittard: 3-0. Het hoogtepunt van de middag was de derde Twenste treffer. Virgil Misidjan schoot geweldig raak. Een grote domper was het uitvallen van de door Feyenoord begeerde Ramiz Zerrouki. De middenvelder kwam lelijk in botsing en kon niet verder. Met het oog op een miljoenentransfer is zijn uitvallen slecht nieuws voor Feyenoord, hoewel de Tukkers sowieso niet bezig lijken te zijn met een vertrek van de middenvelder.

Waar Fortuna Sittard vorig seizoen de angstgegner was van FC Twente, in beide competitieduels wonnen zij met 2-1, had de ploeg van Sjors Ultee op zondagmiddag geen schijn van kans. Fortuna startte met dezelfde elf als tegen Ajax. Dat betekende dat Burak Yilmaz opnieuw vanaf de bank begon en Paul Gladon de spitspositie bekleedde. FC Twente-coach Jans wijzigde zijn basiself op één plek ten opzichte van de doordeweekse winstpartij tegen FK Cucaricki (4-1). Mees Hilgers werd vervangen door Julio Pleguezuelo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De thuisploeg begon sterk en bijna opende Daan Rots na vier minuten de score, maar zijn schot ging naast. De aanhoudende druk van Twente leidde tot enkele corners waar echter geen gevaar uit voortkwam. Na iets meer dan twintig minuten stond Gijs Smal met een lange bal aan de basis van de Twentse openingstreffer. De back stuurde Ricky van Wolfswinkel diep, Dimitrios Siovas stond helemaal verkeerd en de spits schoot hard raak. Enkele momenten later kwam Fortuna er gevaarlijk uit. Gladon draaide weg maar zijn schot werd makkelijk gekeerd door Twente-doelman Lars Unnerstall. Dichterbij de gelijkmaker was Tijjani Noslin die na een voorzet van Mickaël Tirpan van dichtbij kon intikken, maar andermaal was daar Unnerstall. Het slotakkoord van de eerste helft was voor Joshua Brenet. De back ging tot twee keer toe een combinatie aan. Niemand bij Fortuna greep in waarna hij ongestoord het strafschopgebied in kon lopen, Siovas makkelijk opzijzette en keurig afdrukte: 2-0. Dit tot ongenoegen van een boze Yilmaz op de bank.

Ultee besloot om aan het begin van de tweede helft drie wissels door te voeren:

Tirpan, Noslin en Arianit Ferati maakten plaats voor Ivo Pinto, Yilmaz en Iñigo Cordoba. Het duurde niet lang voordat Twente opnieuw gevaarlijk werd. Een afgeslagen bal door werd door Zerrouki naar Vlap getikt, die op zijn beurt de bal teruggaf. Terwijl Zerrouki doorliep op Fortuna-doelman Van Osch, koos Vlap positie, maar tot zijn frustratie probeerde Zerrouki het zelf. Niet veel later bracht Van Osch zijn verdediger Siovas in de problemen. Hij speelde de bal in op de Griek die knullig balverlies leed. De instomende Sadilek legde netjes af op Van Wolfswinkel, maar door een magnifieke tackle van Siovas kwam het niet tot een goal.

Misidjan zorgde voor het hoogtepunt in de Grolsch Veste. Met een heerlijk geplaatst schot in de verre hoek maakte hij de 3-0. Fortuna kwam amper in het spel voor. Een vrije trap op een mooie plek recht voor het doel werd door Yilmaz in muur geknald. Een half uur voor tijd sloeg de angst bij Twente toe, toen Zerrouki na een clash met Siovas naar de grond ging. De middenvelder draaide weg maar klapte op de Fortuna-verdediger. Zerrouki bleef op het gras bleef liggen moest met een brancard het veld af. Hij probeerde het nog even maar kon uiteindelijk niet verder. FC Twente nam daarna gas terug en kan zich opmaken voor het Conference League-treffen met Fiorentina.