FC Utrecht spreekt schande van relschoppers en schakelt OM in

Zondag, 14 augustus 2022 om 11:27 • Rian Rosendaal

Het bestuur van FC Utrecht spreekt schande van het gedrag van de eigen aanhang na afloop van de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (0-0) van zaterdagavond. Onder meer op het Westplein werd veiligheidspersoneel van de club en de ME in een onveilige situatie gebracht door wangedrag door een groep fans. Utrecht schakelt het Openbaar Ministerie in om de relschoppers zo snel mogelijk te achterhalen.

"Een absolute schande, het gedrag van een aantal mensen na afloop van de wedstrijd", foetert algemeen directeur Thijs van Es in een statement op de clubsite. "Ik noem het bewust geen supporters, want dit heeft in niets met support of onze club te maken. Veiligheidspersoneel en ME in onveiligheid brengen, terwijl zij er juist zijn om veiligheid voor eenieder in het stadion te waarborgen is echt schandalig." Volgens de Utrecht-bestuurder had de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen juist 'een feest' moeten zijn.

"Het zou moeten voelen als thuiskomen. Het voelt nu als een valse start en dan druk ik me nog mild uit. We zijn geschokt en gaan samen optrekken met het Openbaar Ministerie om deze relschoppers, goed te zien op de beelden, hard te straffen", voegt de teleurgestelde Van Es daaraan toe. Utrecht kwam in het eerste thuisduel van het seizoen 2022/23 dus niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Cambuur.

De leiding van Utrecht draagt de zaak over aan het OM 'gezien de ernst van de overtredingen en het feit dat het buiten het stadion was', zo valt te lezen in de zondag afgegeven verklaring. De clubleiding benadrukt tevens dat alle medewerking zal worden verleend aan het onderzoek en dat al het beeldmateriaal van de ongeregeldheden beschikbaar wordt gesteld.