Oranje speelt toch niet de openingswedstrijd op het WK na besluit van FIFA

Donderdag, 11 augustus 2022 om 22:24 • Guy Habets • Laatste update: 22:37

Het Nederlands elftal zal op het WK van 2022 in Qatar toch niet de openingswedstrijd spelen. Dat heeft de FIFA laten weten. Het oorspronkelijke schema zei dat Oranje op 21 november om 11.00 uur in actie zou komen tegen Senegal en dat dat de eerste wedstrijd van het eindtoernooi zou zijn. Er is nu toch besloten om het duel tussen Qatar en Ecuador de openingswedstrijd te laten zijn.

Dat betekent dat die laatste wedstrijd naar voren wordt gehaald en het WK een dag eerder begint. Op 20 november om 19.00 uur plaatselijke tijd (17.00 uur Nederlandse tijd) wordt het toernooi geopend door het gastland en de dag erna komen Oranje en Senegal dus in actie. De wereldvoetbalbond wilde ook dat de festiviteiten, waarmee het toernooi ingeluid wordt, rondom een wedstrijd van Qatar gehouden zouden worden en dus werd er tot verplaatsing overgegaan.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de ploeg van bondscoach Louis van Gaal en het Senegalese elftal om 13.00 uur plaatselijke tijd de openingswedstrijd zouden spelen en dat rondom de wedstrijd daarna, die tussen Qatar en Ecuador, de festiviteiten dan gehouden werden. Dat vond de FIFA toch wat vreemd, aangezien het toernooi op dat moment dus eigenlijk al gaande zou zijn. Door de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador een dag naar voren te halen, kan alles rondom dat duel gepland worden. Oranje speelt nu op 21 november om 17.00 uur, in plaats van om 13.00 uur.

Het is sinds de editie van 2006 gebruikelijk dat het gastland het WK opent. In 2006 won Duitsland in eigen land met 4-2 van Costa Rica en in 2010 opende Zuid-Afrika het bal door met 1-1 gelijk te spelen tegen Mexico. In 2014 won Brazilië in eigen huis met 3-1 van Kroatië, terwijl Rusland vier jaar later Saudi-Arabië met 5-0 verpletterde. Daarvoor was het gebruikelijk om de winnaar van de vorige editie het WK te laten openen.