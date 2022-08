Perez ziet slechts één betrouwbaar station bij PSV: ‘De omgekeerde wereld’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 21:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:39

Kenneth Perez is zeer te spreken over het spel dat Ibrahim Sangaré laat zien in de eerste helft van het duel met AS Monaco. Halverwege geniet de ploeg van Ruud van Nistelrooij een 1-0 voorsprong dankzij een voltreffer van Joey Veerman, maar de Eindhovenaren zijn slordig in balbezit. In de ogen van de analyticus is alleen Sangaré op dit moment een ‘betrouwbare’ factor.

PSV overleefde de eerste twintig minuten en speelde zich vervolgens prachtig door de defensie van Monaco. Ismael Saibari stuurde Phillipp Mwene weg over de rechterflank, waarna de rechtsback vanaf de achterlijn het overzicht behield en Joey Veerman aanspeelde. De middenvelder bleef kalm en zette PSV met een geplaatst schot net als in Monte Carlo vroeg op voorsprong: 1-0.

“Ik denk dat het zelden vertoond is dat je zoveel balverlies lijdt en alsnog 1-0 voor staat”, opent Perez. “PSV had misschien wel 2-0 moeten voorstaan met die hele goede corner op Veerman. Maar Veerman en Gakpo grossieren in balverlies, het enige station dat betrouwbaar was, was Sangaré. De omgekeerde wereld. Mwene houdt het overzicht. Negen van de tien zouden toch Luuk zoeken, maar hij heeft al heel geod gekeken: Veerman staat weer vrij op zestienmeter. We hebben het al eerder gezegd: het zijn ball watchers. Het is niet een hard schot, maar wel een geplaatst schot.”

"PSV heeft heel veel moeite met Kevin Volland, Wissam Ben Yedder en Takumi Minamino, die spelen heel dichtbij elkaar", conlcudeert Marciano Vink na het zien van de eerste 45 speelminuten. "Achterin staat PSV bij balbezit van Monaco heel vaak één-op-één. Ik denk dat de backs van PSV niet zo heel erg hoog moeten spelen, want anders kom je in het centrum de problemen. Ze hebben niet heel veel kansen gehad, maar wel een gevaarlijke kopbal van Volland. Maar je ziet gewoon dat de drie spitsen heel dicht bij elkaar spelen, wat je niet heel vaak ziet, en het Jordan Teze en Armando Obispo heel erg lastig maken. Of je haalt Sangaré een station terug, of je moet de backs lager laten spelen", aldus de analist.