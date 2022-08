Everton pakt uit en betaalt bijna veertig miljoen euro voor jonge Belg

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 18:38 • Wessel Antes • Laatste update: 18:40

Amadou Onana speelt de komende vijf seizoenen voor Everton, zo maken the Toffees dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Engelse club maakt maar liefst 36 miljoen euro over naar LOSC Lille voor de Belgische middenvelder, die over een week 21 wordt. Onana maakte in juni zijn debuut voor België tegen het Nederlands elftal (1-4 nederlaag).

Onana laat via de clubwebsite weten dolblij te zijn met de transfer. “Het voelt goed om deel uit te maken van Everton. Het is een hele grote club in Engeland, iets waar ik vele jaren van heb gedroomd. De club heeft laten zien dat ze me graag wilde hebben en dat is de reden dat ik de stap heb gemaakt.” Onana kijkt uit naar het spelen onder manager Frank Lampard. “Zijn aanwezigheid maakte de keuze voor Everton nog makkelijker voor mij.”

?? | Amadou Onana has signed from LOSC Lille for an undisclosed fee, agreeing a five-year contract until the end of June 2027. — Everton (@Everton) August 9, 2022

De boomlange Onana is pas de vijfde inkomende zomertransfer voor Everton, dat zich eerder voornamelijk versterkte in de defensie. Conor Coady (Wolverhampton Wanderers en Rúben Vinangre (Sporting) werden gehuurd, terwijl James Tarkowski transfervrij overkwam van Burnley. Everton nam daarnaast buitenspeler Dwight McNeil over van laatstgenoemde club. McNeil kwam voor ruim twintig miljoen euro over naar Goodison Park.

Onana speelde in de jeugd van Zulte Waregem en Hoffenheim alvorens hij naar Hamburger SV vertrok. In Duitsland maakte hij zijn debuut als profvoetballer. Al na één seizoen in Hamburg viel Onana op bij de scouts van Lille, waarna hij in 2021 voor bijna dertien miljoen euro de overstap naar de Ligue 1 maakte. Voor Lille kwam Onana in het afgelopen seizoen in 41 officiële wedstrijden binnen de lijnen, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf. Nu vond Onana het al na één jaar in Frankrijk tijd voor de volgende stap bij Everton.