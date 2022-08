Fenerbahçe laat zich bij debuut Bruma behoorlijk verrassen door promovendus

Maandag, 8 augustus 2022 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

Fenerbahçe is maandagavond slecht begonnen aan het seizoen in de Süper Lig. De Turkse grootmacht gaf thuis tegen promovendus Umraniyespor tot tweemaal toe een voorsprong weg en moest hard vechten voor een resultaat. Fenerbahçe sleepte dankzij een hele late treffer van Mergim Berisha een punt uit het vuur: 3-3. Bruma, die met verplichte optie tot koop wordt gehuurd van PSV, maakte zijn competitiedebuut als invaller.

Ferdi Kadioglu, normaliter de linksback van Fenerbahçe, werd opgesteld als rechtervleugelverdediger, terwijl Bruma na ruim een uur spelen mocht invallen voor Emre Mor. De thuisploeg kwam al in de eerste minuut enorm goed weg, toen Geraldo één-op-één op de voeten van Altay Bayindir schoot. Een handsbal van Yonathan Del Valle bij een hoekschop leverde Fenerbahçe na negentien minuten een penalty op, die door Enner Valencia onberispelijk in de hoek werd geplaatst: 1-0.

Na een half uur werd de defensie van Sari Kanaryalar afgetroefd door Tomislav Glumac, die boven iedereen uittorende en de gelijkmaker binnen kopte: 1-1. Fenerbahçe ging dankzij een vlijmscherpe counter in blessuretijd alsnog met een voorsprong de rust in. Diego Rossi sneed de bal scherp aan voor het doel van Umraniyespor, waar Valencia bij de tweede paal alert intikte: 2-1.

Fenerbahçe was nog lang niet af van de bezoekers, die kort na rust een buitenspeldoelpunt van Adel Bettaieb afgekeurd zagen worden. In de 67ste minuut volgde een reglementaire gelijkmaker van Valentin Gheorghe, die op de rand van het strafschopgebied een kort genomen hoekschop met een raak schot tot doelpunt promoveerde: 2-2. Fener vergrootte zijn problemen door zes minuten later een penalty weg te geven. Luan Peres werd in een counter verrast en vloerde Onur Ayik, waarna Antonio Mrsic de strafschop benutte: 2-3. Het thuisteam gaf alles wat het in zich had en knokte zich in de slotminuten via Berisha naar een punt. De ingevallen spits vond de bal vrij gelukkig voor de voeten en schoot van veertien meter meedogenloos raak: 3-3.