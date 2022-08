Voormalig cultspits van NAC levert vier jaar later bijna dertig miljoen euro op

Maandag, 8 augustus 2022 om 11:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:38

Umar Sadiq staat voor een miljoenentransfer. Mohamed El Assy, algemeen directeur van UD Almería, heeft aan Marca laten weten dat de voormalig aanvaller van NAC Breda voor 'iets minder dan dertig miljoen euro' is verkocht. Naar welke club de Nigeriaans international gaat is vooralsnog onbekend, al lijkt Villarreal met de aanvaller aan de haal te gaan.

Ter voorbereiding op de start van LaLiga speelde Almería zondag in Saoedi-Arabië een oefenwedstrijd tegen Al-Hilal, maar daar was de spits al niet meer bij. "Hij is niet hier omdat we het risico van een mogelijke blessure die deze transfer zou kunnen stoppen niet willen nemen", laat El Assy weten. "Hij zal worden verkocht voor iets minder dan dertig miljoen euro." Eerder werd Sadiq gelinkt aan Borussia Dortmund als vervanger van Sébastien Haller, maar journalist Fabrizio Romano ontkrachtte dat gerucht al snel. Wel is de interesse van Villarreal in de aanvaller groot, melden Romano en Spaanse sportkrant AS. De Italiaanse journalist bestempelt Villarreal als favoriet in de strijd om de aanvaller.

El Submarino Amarillo deed al een officieel bod op Sadiq, al was het bod toen niet toereikend voor Almería. AS maakte toen al melding dat Almería dertig miljoen euro zou willen zien. Villarreal-trainer Unai Emery zou gecharmeerd zijn van de Nigeriaan en de clubleiding opdracht hebben gegeven topprioriteit te maken van zijn komst. Mocht Villarreal inderdaad aan de haal gaan met Sadiq, lijken de clubs met het bedrag van iets onder de dertig miljoen euro een compromis te hebben gesloten.

De 25-jarige Sadiq speelt sinds oktober 2020 voor Almería. Vorig seizoen was de Nigeriaan op het tweede niveau van Spanje goed voor achttien doelpunten. Mede dankzij die goals werd Almería kampioen van de Segunda División en promoveerde de club uit Zuid-Spanje naar La Liga. Sadiq kwam in het seizoen 2017/18 een halfjaar op huurbasis uit voor NAC Breda uitkwam. In twaalf wedstrijden in de Eredivisie trof Sadiq vijf keer doel en verzorgde hij drie assists.