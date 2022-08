‘Verhoogd bod moet Feyenoord snel aan opvolger van Senesi helpen’

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 22:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:13

Het is 'onvermijdelijk' dat Feyenoord zich opnieuw gaat melden voor Dávid Hancko, zo meldt 1908.nl zaterdagavond. De Rotterdammers slaagden er eerder deze transferperiode niet in om de 24-jarige centrumverdediger weg te halen bij Sparta Praag, maar zullen na het vertrek van Marcos Senesi naar Bournemouth een nieuwe poging wagen.

Feyenoord legde volgens iSport.cz in juli een bod van twee miljoen euro neer bij Sparta Praag, dat resoluut van tafel werd geveegd. Zelezná Sparta eiste volgens de Tsjechische sportsite liefst vier tot vijf keer het bedrag dat Feyenoord wilde betalen. De Rotterdammers hopen dat de vraagprijs is gedaald, nu Sparta Praag is uitgeschakeld in de voorronde van de Conference League. De Tsjechen liepen daardoor een startpremie van rond de drie miljoen euro mis.

De behoefte aan een nieuwe verdediger wordt bij Feyenoord door het vertrek van Senesi flink vergroot. De 25-jarige Argentijn vertrekt naar verluidt voor een vaste som van vijftien miljoen euro, waarvan Feyenoord volgens 1908.nl ongeveer 25 procent kan herinvesteren in nieuwe spelers: slechts 3,75 miljoen euro dus. Mede door de enorme opbrengst van Luis Sinisterra (25 miljoen euro naar Leeds United) en Tyrell Malacia (17 miljoen euro naar Manchester United) kan Feyenoord echter verder gaan dan dat bedrag.

Hancko kan zowel in het centrum als op linksback uit de voeten. Met name laatstgenoemde positie is erg dun bezet in Rotterdam. Hancko begon zijn profcarrière bij het Slowaakse MSK Zilina, de club waarvan Feyenoord in 2020 spits Róbert Bozenik overnam. Al op zijn twintigste maakte hij de overstap naar de Serie A. Hancko speelde slechts een seizoen voor Fiorentina en werd een jaar later verhuurd aan Sparta Praag. In Tsjechië beviel de linksbenige verdediger zo goed dat hij definitief werd overgenomen. De website Transfermarkt.com schat zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro.