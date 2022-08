Hugo Borst pleit voor debutant: ‘Ik denk dat Van Gaal verleid wordt door hem’

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 19:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:58

Hugo Borst is uiterst gecharmeerd van Joey Veerman. De analist sprak zaterdagavond tijdens De Eretribune louter positieve woorden over de middenvelder van PSV. Veerman was afgelopen week belangrijk in het Champions League-duel met AS Monaco (1-1) en lijkt een van de dragende krachten te gaan worden bij PSV dit seizoen. Als het aan Borst ligt wordt de Volendammer opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar, later dit jaar.

"Ik begin een beetje verliefd te raken op Joey Veerman", steekt Borst van wal. "Niet alleen op zijn spel, wat natuurlijk heel aanstekelijk is. Maar wat kan die man voetballen, wat kan hij mensen wegsteken. Ik denk zo langzamerhand dat wij hem terug gaan zien in die voetballoze periode in Nederland. Ik denk dat Louis van Gaal verleid wordt door Veerman. Wat is er eigenlijk nog mis met zijn spel? Hij heeft aangetoond dat hij snapt dat er meer van hem wordt gevraagd dan vrijblijvend voetballen bij Volendam of Heerenveen."

Volgens Borst heeft Veerman zich in alle opzichten verbeterd sinds zijn komst van sc Heerenveen. "Hij beslist wedstrijden en is ook ontzettend goed buiten de lijnen. Ik vind zijn media-optredens heel sterk. Dat hoort er gewoon bij. Het is een amusementsindustrie. Deze jongen staat voor wat hij zegt. Hij heeft bravoure en gelooft in zichzelf. Ik hou daarvan. Laten we hopen dat tegen Monaco de zuurstoftankjes zijn aangebracht bij PSV, dat was natuurlijk schrikken geblazen. Als ze winnen van Monaco man, dan ligt het open."

In de voorbeschouwing op het duel met Monaco stak ook Marciano Vink de loftrompet over Veerman afgelopen dinsdag. De analist van ESPN ziet eveneens een rol weggelegd voor de middenvelder bij Oranje. "We hebben natuurlijk Jordy Clasie bij het Nederlands elftal gezien... Ik denk dat als hij (Veerman, red.) sterker wordt, nog meer inhoud creëert en die passes blijft geven, dan moet hij zeker een kans maken om in ieder geval in de voorselectie te komen. Ik denk dat Ronald Koeman ook zoiets gezegd heeft (bij de uitreiking van de Johan Cruijff Schaal, red.)."