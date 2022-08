Unibet: odd van 2.18 voor een goal van Bergwijn tegen Fortuna

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 10:30 • Laatste update: 12:21

Zaterdagmiddag speelt Ajax zijn eerste Eredivisie-duel van het seizoen. De Amsterdammers gaan om 16.30 uur op bezoek bij Fortuna Sittard, dat met het aantrekken van Burak Yilmaz voor een grote verrassing op de transfermarkt zorgde. Lukt het Ajax om de kater van de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV weg te spoelen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit duel.

Trainer Sjors Ultee zal zeker niet ontevreden zijn met de transferactiviteiten van Fortuna Sittard. Zian Flemming werd voor een recordbedrag aan Millwall verkocht, terwijl de Limburgers vriend en vijand verbaasden door Burak Yilmaz gratis in te lijven van Lille OSC. Met Rodrigo Guth en Iñigo Córdoba verwelkomde Fortuna bovendien twee spelers die zich afgelopen seizoen hebben bewezen in de Eredivisie. De selectie van Ultee kende echter geen al te overtuigende voorbereiding. Van de vier oefenduels werd er namelijk geen enkele gewonnen.

Ajax had hoge verwachtingen van de seizoensstart, maar de Amsterdammers werden vorige week in eigen huis in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 3-5 te kijk gezet door PSV. Doelman Jay Gorter ging net als de defensie van Ajax niet vrijuit bij enkele tegentreffers. Toch valt het niet uit te sluiten dat trainer Alfred Schreuder tegen Fortuna opnieuw voor de 22-jarige goalie onder de lat kiest. Ajax trok deze week ook de boomlange spits Lorenzo Lucca aan. Mocht de regerend landskampioen iets moeten forceren, heeft Schreuder met hem een extra optie.

Ajax won afgelopen seizoen zowel thuis als uit met 5-0 van Fortuna Sittard. Met Steven Bergwijn, Dusan Tadic en Antony beschikt Schreuder zaterdag over een ijzersterke voorhoede. Bergwijn vond het net bij zijn officiële debuut tegen PSV en zal nu weer belangrijk willen zijn. Bij Fortuna zit Burak Yilmaz tegen alle verwachtingen in de bij de wedstrijdselectie. De 37-jarige spits hoopt natuurlijk op een droomdebuut door tegen Ajax het verschil te maken.

